Muhammed Demir’in gözü milli takımda | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Bu sezon Süper Lig ekibi Gaziantep'te 13 gole ulaşarak kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan 29 yaşındaki futbolcu Muhammet Demir, milli takımda olmak istediğini söyledi. 29 yaşındaki forvet "Burak Yılmaz ve Muhammed Demir çok iyi bir ikili olur. Bu benim görüşüm. Elbette hocaların takdiri daha önemli" ifadelerini kullandı.



İLKAY GÜNDOĞAN'DAN AYSİMA BEBEĞE JEST

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Balıkesir'de SMA tip 1 teşhisi konulan Aysima bebeğin bağış kampanyasına destek için imzalı formasını gönderdi. Bu formanın satışından elde edilecek gelir kampanyaya aktarılacak. Ayrıca kampanyada en yüksek ücreti verecek kişiye de İlkay Gündoğan'ın imzalı forması takdim edilecek.



CEDİ'NİN 14 SAYISI CLEVELAND'A YETMEDİ

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 141-105 kaybettikleri Portland maçında 14 sayı attı. Cedi Osman, 26 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 14 sayı, 2'şer ribaunt ve asist, 1 top çalma ile tamamlayarak takımının en etkili oyuncuları arasına girdi. Cleveland'ın play-offlara kalma şansı kalmadı.



FENERBAHÇE-A.EFES

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün iki erteleme maçı yapılacak. Saat 16.00'da Gaziantep Basketbol ile Bahçeşehir Koleji, 18.00'de ise Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşacak.



M.UNİTED-VİLLARREAL

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı M.United-Villarreal oldu. M.United ilk maçta 6-2 yendiği Roma'ya İtalya'da 3-2 yenilirken, Villarreal 2-1'in rövanşında Arsenal'le 0-0 berabere kaldı.



KARŞIYAKA FİNAL İÇİN

Rusya'da devam eden FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalde Pınar Karşıyaka bugün final için parkeye çıkacak. İzmir ekibi saat 19.00'da İspanya temsilcisi Zaragoza ile mücadele edecek.