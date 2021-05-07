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    Maestro bulundu! ’nın aranan kan olduğu ortaya çıktı | Fenerbahçe haberleri

    Forvet ile savunma arasındaki bağlantıyı kurmayı başaran ’nın aranan kan olduğu ortaya çıktı. 'nun Sosa'dan çok memnun olduğu önümüzdeki sezon da Arjantinli'den bu şekilde verim almaya çalışacağı da gelen haberler arasında.

    Maestro bulundu
    Orta sahada forvet ile savunma arasındaki bağlantıyı sağlayacak, ve takımın oyun şeklini yönetecek bir ismin sıkıntısını yaşayan Fenerbahçe, sorunu kendi içinden çözdü.

    'nun 4-1-4-1 sisteminde savunmanın hemen önünde yer alan Sosa, kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirdi. Gustavo'yu kesen Arjantinli oyuncu, aslında geçen sezon 'da da bu görevi yapmıştı. Ancak ön liberoda 1. isim Gustavo olduğu için Sosa genellikle ya yedek kaldı ya da 8 numarada oynadı.

    Emre Belözoğlu'nun Sosa'dan çok memnun olduğu önümüzdeki sezon da Arjantinli'den bu şekilde verim almaya çalışacağı da gelen haberler arasında.



    BU GURUR ATTILA SZALAI'NIN
    Devre arasında Fenerbahçe'ye gelen ve gösterdiği performansla göz kamaştıran beklediği müjdeyi aldı. Attila Szalai, öncesi kadrosuna davet edildi. Macar Milli Takım kadrosuna davet edilen bir diğer isim oldu. Şampiyonada Macaristan, en zorlu grup olan F Grubu'nda Almanya, Fransa ve Portekiz ile mücadele edecek.

    GÜCÜ İÇİN 1.5 SAAT MESAİ
    Fenerbahçe    , yarın oynayacağı maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın son bölümü taktik ağırlıklı geçti. Sarı-Lacivertliler, bugün yapacağı son antrenmanın ardından başkent Ankara'ya hareket edecek.
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    Haberler Spor Maestro bulundu! Jose Sosa’nın aranan kan olduğu ortaya çıktı | Fenerbahçe haberleri