Orta sahada forvet ile savunma arasındaki bağlantıyı sağlayacak, ve takımın oyun şeklini yönetecek bir ismin sıkıntısını yaşayan Fenerbahçe, sorunu kendi içinden çözdü.
Emre Belözoğlu'nun 4-1-4-1 sisteminde savunmanın hemen önünde yer alan Sosa, kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirdi. Gustavo'yu kesen Arjantinli oyuncu, aslında geçen sezon Trabzonspor'da da bu görevi yapmıştı. Ancak ön liberoda 1. isim Gustavo olduğu için Sosa genellikle ya yedek kaldı ya da 8 numarada oynadı.
Emre Belözoğlu'nun Sosa'dan çok memnun olduğu önümüzdeki sezon da Arjantinli'den bu şekilde verim almaya çalışacağı da gelen haberler arasında.
BU GURUR ATTILA SZALAI'NIN
Devre arasında Fenerbahçe'ye gelen ve gösterdiği performansla göz kamaştıran Attila Szalai beklediği müjdeyi aldı. Attila Szalai, EURO 2020 öncesi Macaristan Milli Takım kadrosuna davet edildi. Kasımpaşalı Kevin Varga Macar Milli Takım kadrosuna davet edilen bir diğer isim oldu. Şampiyonada Macaristan, en zorlu grup olan F Grubu'nda Almanya, Fransa ve Portekiz ile mücadele edecek.
ANKARAGÜCÜ İÇİN 1.5 SAAT MESAİ
Fenerbahçe, yarın oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın son bölümü taktik ağırlıklı geçti. Sarı-Lacivertliler, bugün yapacağı son antrenmanın ardından başkent Ankara'ya hareket edecek.
Emre Belözoğlu'nun 4-1-4-1 sisteminde savunmanın hemen önünde yer alan Sosa, kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirdi. Gustavo'yu kesen Arjantinli oyuncu, aslında geçen sezon Trabzonspor'da da bu görevi yapmıştı. Ancak ön liberoda 1. isim Gustavo olduğu için Sosa genellikle ya yedek kaldı ya da 8 numarada oynadı.
Emre Belözoğlu'nun Sosa'dan çok memnun olduğu önümüzdeki sezon da Arjantinli'den bu şekilde verim almaya çalışacağı da gelen haberler arasında.
BU GURUR ATTILA SZALAI'NIN
Devre arasında Fenerbahçe'ye gelen ve gösterdiği performansla göz kamaştıran Attila Szalai beklediği müjdeyi aldı. Attila Szalai, EURO 2020 öncesi Macaristan Milli Takım kadrosuna davet edildi. Kasımpaşalı Kevin Varga Macar Milli Takım kadrosuna davet edilen bir diğer isim oldu. Şampiyonada Macaristan, en zorlu grup olan F Grubu'nda Almanya, Fransa ve Portekiz ile mücadele edecek.
ANKARAGÜCÜ İÇİN 1.5 SAAT MESAİ
Fenerbahçe, yarın oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın son bölümü taktik ağırlıklı geçti. Sarı-Lacivertliler, bugün yapacağı son antrenmanın ardından başkent Ankara'ya hareket edecek.