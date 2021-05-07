Fenerbahçe için Avrupa basınında önemli bir iddia ortaya atıldı. Belçika basını, Belçika Ligi'nde çok iyi bir sezon geçiren Yuma Suzuki için Fenerbahçe'nin resmi teklif sunduğunu iddia etti. Habere göre Japon golcü için ilk teklifi yapan takım ise Hertha Berlin'di. Ancak Fenerbahçe'nin yapmış olduğu teklifin çok daha cazip olduğu ortaya çıktı.
HERTHA BERLİN SAF DIŞI KALDI
Fenerbahçe, St.Truiden'in kafasını, 4.5 milyon euro +1 milyon euro'luk bonus ve toplamda 5.5 milyon Euro'luk teklifle karıştırdı. St.Truiden, Japon yıldız için 6 milyon Euro istiyordu.
SUZUKİ'NİN KARARI BEKLENİYOR
Ancak Fenerbahçe'nin sunduğu mali şartlar kabul edilebilir seviyede. Belçika basını, Suzuki'nin Türkiye Ligi'ne gitmeyi kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşeceğini ifade ediyor.