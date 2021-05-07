Fenerbahçe için Avrupa basınında önemli bir iddia ortaya atıldı. Belçika basını, Belçika Ligi'nde çok iyi bir sezon geçiren Yuma Suzuki için Fenerbahçe'nin resmi teklif sunduğunu iddia etti. Habere göre Japon golcü için ilk teklifi yapan takım ise Hertha Berlin'di. Ancak Fenerbahçe'nin yapmış olduğu teklifin çok daha cazip olduğu ortaya çıktı.