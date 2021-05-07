Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.



Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş maçının önemini anlatmama herhalde gerek yok. Şampiyonluk için son şansımız, final maçımız… Köprüden önce son çıkış…Son 3 maçta ortaya koyduğumuz kazanma duygusunu bu maça da yansıtırsak derbiden mutlu ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.



Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti: Sezon başından beri şanssızlıklar yaşadık. Ama bu maçla her şeyin değişeceğine inanıyorum ve size çok güveniyorum. Başaracağız.