Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş maçının önemini anlatmama herhalde gerek yok. Şampiyonluk için son şansımız, final maçımız… Köprüden önce son çıkış…Son 3 maçta ortaya koyduğumuz kazanma duygusunu bu maça da yansıtırsak derbiden mutlu ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.
Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti: Sezon başından beri şanssızlıklar yaşadık. Ama bu maçla her şeyin değişeceğine inanıyorum ve size çok güveniyorum. Başaracağız.
GALATASARAY DERBİDE FAVORİ!
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları güncellendi…
İlk oranlar; Galatasaray: 2.20, beraberlik 2.95, Beşiktaş: 2.40 şeklindeydi… Yeni oranlar Galatasaray: 2.05, beraberlik: 3.10, Beşiktaş: 2.50 olarak belirlendi... Aslan yarın oynanacak dev derbide favori gösteriliyor.
ASLAN BU SEZON EVİNDE PUANLARI DAĞITTI!
Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, bu sezon evindeki performansıyla taraftarlarını bir hayli üzdü. Sarı-Kırmızılılar, 18 maçta tam 18 puanlık kayıp yaşadı. Aslan yarın Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbide kötü istatistiğini pozitife dönüştürmek için mücadele edecek.