Roma - Manchester United maçı CANLI TAKİP İZLE

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Roma evinde Manchester United'ı konuk ediyor. Final kapısını sonuna kadar aralayan 6-2'lik skorun avantajını korumak istiyor.



Roma ise bir futbol mucizesi peşinde. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynana ve TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetiyor.





İLK 11'LER

Roma: Mirante, Karsdorp, Smalling, Ibanez, Bruno Peres, Cristante, Mancini, Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Van de Beek, Fred, Greenwood, Fernandes, Pogba, Cavani.