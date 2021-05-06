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    • Spor
    • 06.05.2021 22:10
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    • 06.05.2021 22:10
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    Roma - Manchester United maçı CANLI TAKİP İZLE

    UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Roma evinde Manchester United'ı konuk ediyor. İlk maçı 6-2 kazanan Manchester United'ın büyük avantajı bulunuyor. Roma - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Roma - Manchester United | CANLI

    UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Roma evinde Manchester United'ı konuk ediyor. Final kapısını sonuna kadar aralayan 6-2'lik skorun avantajını korumak istiyor.

    Roma ise bir futbol mucizesi peşinde. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynana ve TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetiyor.



    İLK 11'LER

    Roma: Mirante, Karsdorp, Smalling, Ibanez, , , Mancini, Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

    Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, , Maguire, , Van de Beek, Fred, , , Pogba, Cavani.

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