UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal ile Villarreal kozlarını paylaşıyor.



İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maç Villarreal'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Unai Emery'nin Villarreal'i avantajını kullanıp evine final biletiyle dönmek istiyor. Mikel Arteta'lı Arsenal ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.







Arsenal'de sakatlığı bulunan David Luiz ile kart cezalısı Dani Ceballos, zorlu maçta görev a lamayacak. Villarreal'de ise sakatlığı süren Vicente Iborra ile kart cezası bulunan Etienne Capoue, kritik deplasmanda forma giyemeyecek.



İLK 11'LER

Arsenal: Leno, Holding, Pablo Mari, Xhaka, Bellerin, Partey, Smith Rowe, Saka, Pepe, Odegaard, Aubameyang.

Villarreal: Rulli, Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Chukwueze, Parejo, Coquelin, Trigueros, Paco Alcacer, Gerard Moreno.