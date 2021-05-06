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    • 06.05.2021 22:07
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    • 06.05.2021 22:07
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    - Villareal | CANLI ANLATIM İZLE

    rövanş maçında Arsenal, 'i konuk ediyor. Arsenal - Villareal maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Arsenal - Villareal | CANLI ANLATIM

    rövanş maçında Arsenal ile kozlarını paylaşıyor.

    İki takım arasında 'da oynanan ilk maç Villarreal'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Unai Emery'nin Villarreal'i avantajını kullanıp evine final biletiyle dönmek istiyor. Mikel Arteta'lı Arsenal ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.



    Arsenal'de sakatlığı bulunan David Luiz ile kart cezalısı Dani Ceballos, zorlu maçta görev a lamayacak. Villarreal'de ise sakatlığı süren Vicente Iborra ile kart cezası bulunan Etienne Capoue, kritik deplasmanda forma giyemeyecek.

    İLK 11'LER
    Arsenal: Leno, Holding, Pablo Mari, Xhaka, Bellerin, Partey, Smith Rowe, Saka, Pepe, Odegaard, Aubameyang.

    Villarreal: Rulli, Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Chukwueze, Parejo, Coquelin, Trigueros, Paco Alcacer, Gerard Moreno.

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