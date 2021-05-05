Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak U19 Gelişim Ligi karşılaşmasını Fenerbahçe Başkanı ile aynı ismi taşıyan hakem Ali Koç atandı.





Olay sosyal medyada gündem olurken MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın atamayı yapanları görevden aldığı öğrenildi.



"TATLI GÖREVDEN ALDI"

Konuya ilişkin A Spor'da açıklama yapan Erman Toroğlu "Bu nasıl bir iş, bunu nasıl yaparlar! Serdar Tatlı, bu maça isim benzerliği bile olsa Ali Koç'u atayanları görevden aldı." ifadelerini kullandı.



"BÖYLE BİR ATAMAYA NE GEREK VAR?"

Erman Toroğlu şunları söyledi:

İleride belki Fenerbahçe maçı yönetir ama şu aşamada yapılmaz. Belki mükemmel bir hakem olur, ismi Ali Koç olması, hakemlik yapmasına engel değil ama ne gereği var? Yüzlerce hakem var. Hakem aleminde herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor.