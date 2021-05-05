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    • 06.05.2021 01:13
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    - U19 karşılaşmasına hakem olarak ''un atanması kriz çıkardı!

    ile arasında oynanacak U19 Gelişim Ligi karşılaşmasını Başkanı ile aynı ismi taşıyan hakem atandı. Atamayı yapanları MHK Başkanı 'nın görevden aldığı öğrenildi. Konuya ilişkin değerlendirme yapan yorumcusu Erman Toroğlu konuya ilişkin, "İsmi Ali Koç olması, hakemlik yapmasına engel değil ama ne gereği var? Yüzlerce hakem var. Hakem aleminde herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe maçına Ali Koç atandı!

    ile arasında oynanacak U19 Gelişim Ligi karşılaşmasını Başkanı ile aynı ismi taşıyan hakem atandı.



    Olay sosyal medyada gündem olurken MHK Başkanı 'nın atamayı yapanları görevden aldığı öğrenildi.


    "TATLI GÖREVDEN ALDI"
    Konuya ilişkin 'da açıklama yapan Erman Toroğlu "Bu nasıl bir iş, bunu nasıl yaparlar! Serdar Tatlı, bu maça isim benzerliği bile olsa Ali Koç'u atayanları görevden aldı." ifadelerini kullandı.

    "BÖYLE BİR ATAMAYA NE GEREK VAR?"
    Erman Toroğlu şunları söyledi:

    İleride belki Fenerbahçe maçı yönetir ama şu aşamada yapılmaz. Belki mükemmel bir hakem olur, ismi Ali Koç olması, hakemlik yapmasına engel değil ama ne gereği var? Yüzlerce hakem var. Hakem aleminde herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe - Ankaragücü U19 karşılaşmasına hakem olarak 'Ali Koç'un atanması kriz çıkardı!