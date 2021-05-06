Beşiktaş sezon başında kiraladığı Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için girişimlerini sürdürüyor. Cezayirli yıldız Ghezzal için Leicester City ile yapılan görüşmelerde şartlarını zorlayarak 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Beşiktaş, 7 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaştı. Rosier içinse 3 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek isteyen Siyah-Beyazlılar Sporting Lizbon'un iki sezon önce Dijon'dan transfer ederken ödediği 5 milyon Euro isteğiyle karşılaştığı belirtildi. Kartal iki yıldız için kulüplerinin indirim yapmasını bekliyor.
- Spor
- 06.05.2021 Gazete
Beşiktaş Yönetimi Ghezzal ve Rosier için çabalıyor
Beşiktaş sezon başında kiraladığı Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için girişimlerini sürdürüyor. Cezayirli yıldız Ghezzal için Leicester City ile yapılan görüşmelerde şartlarını zorlayarak 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Beşiktaş, 7 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaştı.
Beşiktaş sezon başında kiraladığı Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için girişimlerini sürdürüyor. Cezayirli yıldız Ghezzal için Leicester City ile yapılan görüşmelerde şartlarını zorlayarak 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Beşiktaş, 7 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaştı. Rosier içinse 3 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek isteyen Siyah-Beyazlılar Sporting Lizbon'un iki sezon önce Dijon'dan transfer ederken ödediği 5 milyon Euro isteğiyle karşılaştığı belirtildi. Kartal iki yıldız için kulüplerinin indirim yapmasını bekliyor.