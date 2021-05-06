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    Yönetimi Ghezzal ve Rosier için çabalıyor

    sezon başında kiraladığı ve için girişimlerini sürdürüyor. Cezayirli yıldız Ghezzal için ile yapılan görüşmelerde şartlarını zorlayarak 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Beşiktaş, 7 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaştı.

    Fark 2 milyon euro

    Beşiktaş sezon başında kiraladığı ve için girişimlerini sürdürüyor. Cezayirli yıldız Ghezzal için ile yapılan görüşmelerde şartlarını zorlayarak 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan , 7 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaştı. Rosier içinse 3 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek isteyen Siyah-Beyazlılar 'un iki sezon önce 'dan transfer ederken ödediği 5 milyon Euro isteğiyle karşılaştığı belirtildi. Kartal iki yıldız için kulüplerinin indirim yapmasını bekliyor.

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    Haberler Spor Beşiktaş Yönetimi Ghezzal ve Rosier için çabalıyor