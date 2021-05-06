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    • Spor
    • 06.05.2021 14:57
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    • 06.05.2021 14:57
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    'a Galatasaray derbisi öncesi Aboubakar ve N'koudou'dan kötü haber

    Son dakika haberine göre , Galatasaray derbisi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Aboubakar ve N'koudou bugünkü antrenmanda da yer almadı.

    Beşiktaş'a derbi öncesi 2 kötü haber birden

    Süper Lig'in 40'ıncı haftasındaki derbi maçta deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak , hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

    ABOUBAKAR VE N'KOUDOU ANTRENMANDA YER ALMADI
    Siyah-beyazlılarda ve Kevin N'Koudou antrenmanda yer almadı. Galatasaray hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Demir Grup Sivas maçında sakatlanan Vincent Aboubakar ile Atakaş Hatayspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N'Koudou, antrenmana çıkmadı. Aboubakar'ın derbide forma giymesi beklenmiyor. N'Koudou'nun durumu ise yarın yapılacak antrenman öncesinde belli olacak. Ancak Fransız kanat oyuncusunun da görev alma ihtimali oldukça düşük.

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