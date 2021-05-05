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    • 05.05.2021 15:11
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    SON DAKİKA: İngiltere 'de son iki haftada sınırlı sayıda taraftar alınacak

    Son dakika haberleri... Tribünler koronavirüs nedeniyle taraftarlardan mahrum kalırken son dakika bilgisi futbolseverleri heyecanlandıracak cinsten. İngiltere i'nde taraftarlar tribüne dönüyor. Son 2 haftada sınırlı sayıda da olsa ev sahibi takım taraftarı stadyumlara alınacak. Alınan bu kararı Premier Lig yönetimi Twitter üzerinden paylaştı.

    Son 2 haftada taraftarlar dönüyor

    İngiltere Premier Lig yönetimi, bu sezonun son iki hafta maçlarına sınırlı sayıda ev sahibi takım taraftarlarının alınacağını açıkladı.

    İngiltere Premier Lig'de son iki hafta maçlarına sınırlı sayıda seyirci izni getirildi. Birleşik Krallık hükümetinin kapanma kısıtlamalarını hafifletmesinin ardından lig yönetimi, sezon bitmeden her takıma taraftarlarıyla bir maç oynaması için bu kararı aldığını vurguladı.

    Karar doğrultusunda deplasman ekibi taraftarları ise maçlara alınmayacak. Lig yönetimi, kulüplerin taraftarları stadyumlara geri getirme doğrultusunda yaptığı planlara da güvendiklerini belirtti.
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        Haberler Spor SON DAKİKA: İngiltere Premier Lig'de son iki haftada sınırlı sayıda taraftar alınacak