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    • 05.05.2021 13:30
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    • 05.05.2021 13:30
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    SON DAKİKA: TFF'den flaş Tahkim Kurulu kararı: İnternet sitesinde paylaşılacak

    Son dakika haberi! (TFF), Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçelerinin bu aydan itibaren internet sitesinden paylaşılacağını duyurdu.

    AA
    TFF'den flaş Tahkim Kurulu kararı!

    (TFF), Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçelerinin bu aydan itibaren internet sitesinden paylaşılacağını duyurdu.

    TFF'den yapılan açıklamada, "Kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da kişisel veriler saklı tutularak ve gizlilik esaslarına riayet edilerek Tahkim Kurulu Talimatı 16. maddesi uyarınca TFF'nin internet sitesindeki Tahkim Kurulu sayfasında yer alacaktır." denildi.

    Uygulama kapsamında örnek teşkil etmesi amacıyla geçmiş tarihli bazı gerekçeli kararların yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: TFF'den flaş Tahkim Kurulu kararı: İnternet sitesinde paylaşılacak