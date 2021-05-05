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    • 05.05.2021 15:09
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    • 05.05.2021 15:44
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    'dan İstanbul'daki finali ile ilgili flaş seyirci kararı

    haberine göre İstanbul'da yapılacak için seyirci kararını açıkladı. Buna göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale 25 bin taraftar alınacak.

    İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili flaş seyirci kararı

    İstanbul'da yapılacak için seyirci kararını açıkladı. Buna göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale 25 bin taraftar alınacak. Ayrıca finalist takımların her birine 4.000'er bilet ayrılacak.

    TANITIM VİDEOSU DA YAYINLANDI
    Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından olan ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu yayımlandı.

    Mastercard Türkiye'nin 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında hazırladığı reklam filmi, futbolda tutkunun "imkansız" diye bir şey tanımadığını anlatıyor.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana sponsoru Mastercard, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak final maçına sayılı günler kala kalpten oynanan futbolun, hazırlanan videoyla maç sonucunu nasıl değiştirebileceğini sayısal verilerle ortaya koyuyor.

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    Haberler Spor UEFA'dan İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili flaş seyirci kararı