Ssüper Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Beşiktaş şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Cumartesi günü Galatasaray deplasmanında çok önemli bir derbiye çıkacak olan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın tek hedefi galibiyet.

TÜM HESAPLARI GALİBİYET ÜZERİNE

Tüm planlarını 3 puan üzerine yapan başarılı hoca, tesislerde bazı futbolcuların, "Beraberlik yeter" görüşünde olduğunu öğrenince çok sinirlendi. Yalçın hemen bir toplantı düzenledi.

BEŞİKTAŞ HEP KAZANMAYA ÇIKAR

Sergen Yalçın'ın, "Beşiktaş her yerde her maça galibiyet için çıkar. Derbiyi kazanmaya gideceğiz. Kafasında başka düşünce olan varsa bizimle TT Stadı'na gelmesin" dediği öğrenildi.

GALATASARAY'I EZBERLETTİRİYOR

Bu sözler Ümraniye'de zaten üst seviyede olan motivasyonu daha da yükseltti. Yalçın, G.Saray'ın maç görüntülerini izlettirerek, rakibin artı ve eksilerini futbolcularına ezberletiyor.

TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?

Şampiyonluğa sadece 4 puan uzaklıkta olan Beşiktaş artık mutlu sona ulaşmak için günleri sayıyor. Hafta sonu Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Siyah-Beyazlılar benzer bir heyecanı 2015-2016 sezonunda da yaşamıştı. Bitime yine 3 hafta kala Fenerbahçe'nin bu kez 6 puan önünde lider olan Kartal, TT Stadı'ndaki derbiyi Mario Gomez'in golüyle 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş bir sonraki hafta ise evinde Osmanlıspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Tarihin tekekkür edip etmeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.

ÜMRANİYE'DE GÜLEN YÜZLER

Derbinin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta moraller çok yüksek. Dünkü idmanda oynanan çift kale maçı kazanan takım çok büyük bir sevinç yaşadı.

SAKATLARDAN İYİ HABERLER VAR

Kritik Galatasaray maçı öncesi sakat futbolculardan gelen haberler Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Aboubakar'ın 1-2 gün içinde takımla çalışmalara başlayacağı ve derbide kadroda olacağı öğrenildi. Gökhan Töre ve N'Koudou'nun da bir aksilik yaşanmazsa forma giymesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ

Kartal'ın en büyük silahlarından Cyle Larin dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. Kanadalı forvet, "Hafta sonu final maçı olacak gibi. Galatasaray maçında da savaşacağız ve neden şampiyon olmak istediğimizi göstereceğiz. Hatay maçındaki başlangıcı her maçta başlamak istiyoruz. Galatasaray maçında bunu göreceksiniz. Özgüveni yüksek, takım olarak savaşan bir takım göreceksiniz" dedi.

BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ!

İddaa Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider Beşiktaş 1.05'lik oranıyla açık ara favori olarak gösterildi. Kartal'ın takipçilerinden Fenerbahçe'ye 6.00, Galatasaray'a ise 12.00'lik oran verildi.