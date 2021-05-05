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    ho Roma’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Serie A takımlarından Roma, teknik direktörlük için ho ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Mourinho "Roma taraftarlarının inanılmaz tutkusu beni bu işi kabul etmeye ikna etti" dedi.

    Mourinho Roma’da

    Serie A takımlarından Roma, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Mourinho "Roma taraftarlarının inanılmaz tutkusu beni bu işi kabul etmeye ikna etti" dedi.

    BURSA'YA BAŞKAN ADAYI
    22-30 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Bursaspor Olağan Genel Kurulu adaylık açıklaması geldi. Bursalı iş adamı Serdar Acarhoroz, başkanlığa aday olduğunu yazılı açıklama ile duyurdu.

    ECZACI HEYRMAN'I KAPTI
    Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman'ı transfer etti. 27 yaşındaki Heyrman daha önce Belçika, Japonya ve İtalya liglerinde forma giymişti.

        EFES 4. KEZ FINAL-FOUR'DA
        Anadolu         Efes, THY Avrupa Ligi playoff serisi 5. maçında Real Madrid'i 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Efes'in yarı finaldeki rakibi ise CSKA Moskova oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Singleton 26 sayıyla maçın yıldızı oldu. Micic 18, Simon 17, Larkin de 10 sayıyla oynadı. Laprovittola'nın 17 sayısı Real için yeterli olmadı.

        CİMBOM'DA DERBİ MESAİSİ
        Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman 1.5 saat sürdü. İdman yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Galatasaray, cumartesi gecesi Beşiktaş'ı yenerek hem zirve hem de Şampiyonlar Ligi için lig 2.'liği şansını sürdürmeyi hedefliyor.

        DENİZLİ'YE 2 SENEDE 9 HOCA
        Küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'un Süper Lig'deki son 2 sezonluk macerasında 1'i yabancı 9 teknik adam çalıştı. Bu 9 teknik adam içinde en uzun süre hocalık yapan ise 15 maçla Mehmet Özdilek oldu. En kısa çalışan ise 3 maçla Yalçın Koşukavak oldu. 9 teknik adamın isimleri ise şunlar: Yücel İldiz, Mehmet Özdilek, Bülent Uygun, Levent Kartop, Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu, Ali Tandoğan. Denizli ile 4 maça çıkan Ali Tandoğan şu anda görevini sürdürüyor.

            MONTERO KARARI BELLİ OLDU
            Sergen Yalçın, Francisco Montero'nun yeni sezonda da takımda olması yönünde yönetime rapor verdi. Siyah-Beyazlılar'ın Atletico Madrid'e yine 1 yıllık kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

            SAVUNMADA ROTASYON VAR
            Abdullah Avcı, Antalyaspor maçında savunmada mecburi rotasyon yapacak. Tecrübeli teknik adam, Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun sakat olması nedeniyle Hosseini ve Hüseyin'e görev vermeyi planlıyor.

            YUSUF SARI: BABA VE OĞUL!
            Teknik             direktör Abdullah Avcı, futbolcularla kurduğu diyaloğun karşılığını alıyor. Yusuf Sarı, Avcı ile birlikte fotoğrafını paylaşarak altına "Baba ve oğul" notunu düştü.

                FENERBAHÇE OPET BUSE ÜNAL'I KAPTI
                Fenerbahçe                 Opet Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyesi forması giyen milli pasör Buse Ünal'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1997 doğumlu voleybolcu ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Açıklamada, "Buse Ünal'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

                SİVASLI MAX GRADEL DOUBLE DOUBLE YAPTI!
                DG Sivasspor'un sezon başında transfer ettiği Fildişi Sahilli oyuncu Max Gradel, 10 gol, 12 asist yaptı ve bu sezon Süper Lig'de golasist sayılarında çift hanelere ulaşan ilk oyuncu oldu. Bu sezon toplam 45 resmi maçta forma giyen başarılı forvet oyuncusunun 31 Mayıs 2022'ye kadar Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi bulunuyor.

                RUSSEL WESTBROOK'TAN TARİHİ PERFORMANS
                20 asist, 20 ribaunt barajlarını geçen Westbrook, NBA tarihinde bunu iki defa başaran tek oyuncu oldu. Washington'lu Russell Westbrook, 154-141 kazandıkları Indiana Pacers karşılaşmasında 14 sayı, 24 asist, 21 ribaunt üretti. Westbrook dışında aynı maçta 20 asist, 20 ribaunt barajlarını geçen tek isim Wilt Chamberlain olmuştu.

                    KOCAMAN İLE TARTIŞTIM!
                    Aykut                     Kocaman'ın takımın başına geçmesinden sonra geçtiğimiz günlerde Başakşehir'den ayrılan Demba Ba yaşananları İngiliz medyasına anlattı. Demba Ba "Güçlü bir karakterim. Aklımdakini de söylerim. Aykut Kocaman bana 'Senin beden dilini beğenmiyorum' dedi. 'Ben de senin beden dilini sevmiyorum' dedim. Ertesi hafta Fenerbahçe maçında beni kadroya almadı. Oruç tuttuğum için gönderildiğim konusu doğru değil. Çünkü takımda oruç tutan arkadaşlarım var" yorumunu yaptı.
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                    Haberler Spor Jose Mourinho Roma’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)