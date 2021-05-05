KOCAMAN İLE TARTIŞTIM!

Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesinden sonra geçtiğimiz günlerde Başakşehir'den ayrılan Demba Ba yaşananları İngiliz medyasına anlattı. Demba Ba "Güçlü bir karakterim. Aklımdakini de söylerim. Aykut Kocaman bana 'Senin beden dilini beğenmiyorum' dedi. 'Ben de senin beden dilini sevmiyorum' dedim. Ertesi hafta Fenerbahçe maçında beni kadroya almadı. Oruç tuttuğum için gönderildiğim konusu doğru değil. Çünkü takımda oruç tutan arkadaşlarım var" yorumunu yaptı.