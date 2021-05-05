Serie A takımlarından Roma, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Mourinho "Roma taraftarlarının inanılmaz tutkusu beni bu işi kabul etmeye ikna etti" dedi.
BURSA'YA BAŞKAN ADAYI
22-30 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Bursaspor Olağan Genel Kurulu adaylık açıklaması geldi. Bursalı iş adamı Serdar Acarhoroz, başkanlığa aday olduğunu yazılı açıklama ile duyurdu.
ECZACI HEYRMAN'I KAPTI
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman'ı transfer etti. 27 yaşındaki Heyrman daha önce Belçika, Japonya ve İtalya liglerinde forma giymişti.