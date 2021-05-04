2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi olacak?

Karşılaşma 29 Mayıs 2021'de Rusya'nın Sankt-Peterburg şehrindeki Sankt-Peterburg Stadyumunda gerçekleştirilmesi planlanmış ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan Lizbona'a alınmasıyla 2021 finalinin stadı Atatürk Olimpiyat Stadyumu olmuştur.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?

Geçtiğimiz sene korona virüs sebebiyle İstanbul'un ev sahipliğinin ertelendiği Şampiyonlar Ligi'nde, 2021 yılının finali için geri sayım sürüyor. Yarı finallere gelinen turnuvada UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasına seyirci alınması için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

Son olarak İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul'daki finale en az 9 bin taraftarın gelmesini planlıyor. 29 Mayıs'ta oynanacak final müsabakasında boy gösterecek her iki takım taraftarlarının alınması üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, telefonlar üzerinden akıllı bilet uygulamasının da finalde kullanılmasının hesapları yapılıyor.