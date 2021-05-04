Euroleague Final Four ne zaman? Euroleague Final Four'a katılan takımlar hangileri?

Euroleague Final Four ne zaman başlıyor? Temsilcimiz Anadolu Efes'in katılmasıyla birlikte Final Four'un ne zaman başlayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. THY Euroleague play-off'ta İspanyol ekibi Real Madrid'i 3-2 ile geçen Anadolu Efes, 4. kez Final-Four'a kaldı.
EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve kafa kafaya giden müthiş maçta İspanyol rakibini 88-83 mağlup eden Anadolu Efes 3 galibiyete ulaşarak Final Four'a kaldı.
Final Four'a kalan son takımlar Olimpia Milano Bayern, Barcelona Zenit maçlarından sonra belli olacak.
2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 28-30 Mayıs'ta Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da düzenlenecek. THY EuroLeague Final Four maçları Bein Sports kanalından canlı yayınlanacak.