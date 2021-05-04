Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.05.2021 22:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 22:53
    ABONE OL

    Euroleague ? Euroleague Final Four'a katılan takımlar hangileri?

    Temsilcimiz Anadolu Efes'in Euroleague Final Four'a yükselmesiyle birlikte sorusuna yanıt aranmaya başlandı. sorusunun cevabı merak ediliyor. THY Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes çeyrek final beşinci maçında Real Madrid'i sahasında 88-83 yendi ve seriyi 3-2 kazanarak adını Final Four'a yazdırdı. Peki Euroleague Final Four ne zaman başlıyor?

    takvim.com.tr
    Euroleague Final Four ne zaman? Euroleague Final Four'a katılan takımlar hangileri?

    Euroleague Final Four ne zaman başlıyor? Temsilcimiz Anadolu Efes'in katılmasıyla birlikte Final Four'un ne zaman başlayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. THY Euroleague play-off'ta İspanyol ekibi Real Madrid'i 3-2 ile geçen Anadolu Efes, 4. kez Final-Four'a kaldı.

    EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN?

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve kafa kafaya giden müthiş maçta İspanyol rakibini 88-83 mağlup eden Anadolu Efes 3 galibiyete ulaşarak Final Four'a kaldı.

    Final Four'a kalan son takımlar Olimpia Milano Bayern, Barcelona Zenit maçlarından sonra belli olacak.

    2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 28-30 Mayıs'ta Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da düzenlenecek. THY EuroLeague Final Four maçları Bein Sports kanalından canlı yayınlanacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türk heyet Mısır'a gidiyor
    Haberler Spor Euroleague Final Four ne zaman? Euroleague Final Four'a katılan takımlar hangileri?