Euroleague Final Four ne zaman? Euroleague Final Four'a katılan takımlar hangileri?

Euroleague Final Four ne zaman başlıyor? Temsilcimiz Anadolu Efes'in katılmasıyla birlikte Final Four'un ne zaman başlayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. THY Euroleague play-off'ta İspanyol ekibi Real Madrid'i 3-2 ile geçen Anadolu Efes, 4. kez Final-Four'a kaldı.