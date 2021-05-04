Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.05.2021 11:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 11:29
    ABONE OL

    'in zirvesinde yer alan 'da da rakiplerini geride bıraktı

    'da işlem gören hisseleri nisanda yatırımcısına yüzde 1,08 kazandırarak borsada rakiplerini geride bıraktı, spor endeksi ise nisanda yüzde 6,7 değer kaybetti.

    AA
    Beşiktaş orada da rakiplerini geçti

    Ligin zirvesinde bulunan 'ın hisseleri yatırımcısına yüzde 1,08 kazandırarak borsada rakiplerini geride bıraktı.

    EN FAZLA KAZANDIRAN SPOR ŞİRKETİ
    ayında hisseleri yüzde 109,3 kazandırarak tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergileyen Beşiktaş böylece 'da bu dönemde en fazla kazandıran spor şirketi olmuştu. Beşiktaş, nisan ayında da yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi olarak gerçekleşti.

    2 AY ÜST ÜSTE KAZANDIRDI
    Böylece 2 ay üst üste yatırımcısına kazandıran spor şirketi olan Beşiktaş yeşil sahalardaki başarılı performansını borsada da sürdürdü.

    EN FAZLA KAYIP GALATASARAY'DA
    'de şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın gerisinde kalan Futbol AŞ, Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri azalış kaydetti.

    Bu dönemde yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 5,7, Trabzonspor yüzde 10,9 Galatasaray yüzde 14,6 kaybettirdi.

    Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşına göre performanslarına bakıldığında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 108,4 ile yine Beşiktaş oldu.

    Bu dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 3,3, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 22,2, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 23 değer kaybetti.

    EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP
    Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, nisan ayını 2 milyar 830 milyon 828 bin TL piyasa değeriyle tamamladı.

    Fenerbahçe'yi 2 milyar milyon 800 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş, 1 milyar 701 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 940 milyon TL piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

    Borsada işlem gören 4 spor şirketinin nisan ve mart ayı değerleri, nisan ayı ve sonuna göre getirileri ile piyasa değerleri şöyle:

    Şirket 2020 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2021 Mart kapanış fiyatı (TL) 2021 Nisan kapanış fiyatı (TL) 2021 Nisan aylık değişim (yüzde) 2020 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri (TL)
    Beşiktaş 4,04 8,33 8,42 +1,08 +108,4 2.020.800.000
    Fenerbahçe 29,56 30,34 28,60 -5,7 -3,3 2.830.828.000
    Trabzonspor 2,44 2,11 1,88 -10,9 -23 940.000.000
    Galatasaray 4,05 3,69 3,15 -14,6 -22,2 1.701.000.000

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tam kapanmada pes dedirten görüntüler
    Haberler Ekonomi Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş Borsa İstanbul'da da rakiplerini geride bıraktı