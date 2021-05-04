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    Galatasaray finale yükseldi (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

    Galatasaray, Play-Off maçında 'ı 70-58 mağlup etti. Seriyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip finale yükseldi.

    Galatasaray finale yükseldi

    Galatasaray, Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off maçında Nesibe Aydın'ı 70-58 mağlup etti. Seriyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip finale yükseldi.

    FENER'DE İKİ AYRILIK
    Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Nicholas Hoag ve Graham Vigrass ile yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada iki oyuncuya da teşekkür edildi.

    TRİPİC İLE YOLLAR AYRILDI
    Göztepe, Norveçli forvet oyuncusu Zlatko Tripic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Tripic, sarı-kırmızılı formayla 4 gol kaydederken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

        SALİH UÇAN SAVAŞ ÇIKARDI
        Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan transferin gözde ismi oldu... Yıldız futbolcunun menajeri Ömer Koray Uzun, "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Salih ile ilgileniyor" açıklamasını yaptı. Ayrıca yurt dışından da iki kulübün Salih Uçan'a teklif yaptığı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre Şampiyonlar Ligi ve Sergen Yalçın faktörü nedeniyle genç yıldız Beşiktaş'a daha sıcak bakıyor. Ancak taraflar arasında kesin bir anlaşma sağlanamadı. Salih'in dünkü Kasımpaşa maçında elmacık kemiği kırıldı.

        BİRAZ SEVİNCE İHTİYACIM VARDI
        Cimbom derbi hazırlıklarını ara vermeden başladı. 3 haftadır Fatih Terim tarafından kulübede oturtulan Feghouli'nin paylaştığı idman fotosunun altına, "Biraz sevince ihtiyacım vardı, teşekkürler arkadaşlar" notunu düşmesi dikkatleri çekti.

        DERBİDE FAVORİ ASLAN
        İddaa hafta sonu oynanacak derbinin iddaa oranlarını açıkladı. Galatasaray 2,20'lik oranıyla favori gösterilirken, Beşiktaş galibiyeti için 2,40'lık oran belirlendi.

            EN İSTİKRARLISI EDGAR LE OLDU
            35 maçta 2966 dakika süre Edgar Le, Trabzonspor'un bi sezon en istikrarlı oyuncusu oldu. 2956 dakika ile Marlon en çok süre alan 2. oyuncu oldu.

            BAKER İÇİN HAMLE ZAMANI
            Avcı'nın             ısrarla takımda kalmasını istediği Lewis Baker için Chelsea kulübüyle yeni bir kiralama görüşmesi yapılacak. Baker da Avcı'nın bu isteğinden oldukça memnun oldu.

            GHEZZAL'DAN 25 PUAN
            Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal bu sezon yaptığı 22 gol katkısıyla (5 gol ve 17 asist) Süper Lig'de takımına en fazla puan kazandıran oyuncu konumunda… Siyah-Beyazlılar'ın sahadaki beyni olan Cezayirli oyuncu takımına 25 puan katkısı yaptı.

                N'KOUDOU'YA NAZAR DEĞDİ!
                Son haftaların formda ismi N'Koudou'nun sol uyluk adalesinde gerilme olduğunu ifade etti. Hatay maçında sakatlanan Beşiktaşlı yıldızın tedavisine hemen başlandı.

                BAŞAKŞEHİR HAYAT BULDU!
                Süper Lig'de 6 puanlık maç Medipol Başakşehir'in… Düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. 15.dakikada Paintsil'in golüyle öne geçen Ankaragücü'ne 63'te Aleksic ve 88'de Junior Fernandes cevap verdi. Medipol Başakşehir puanını 43 yaparken Ankaragücü 38 puanda kaldı…

                KASIMPAŞA DERİN NEFES ALDI
                Düşme hattında yer alan bir başka takım Kasımpaşa evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Paşa'nın gollerini Hajradinovic (2) ve Thelian attı. Konuk ekip Alanyaspor'da Salih uçan'ın elmacık kemiği kırıldı.

                    KAYSERİSPOR KAÇTI MALATYA YAKALADI
                    Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatya ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Kayseripor deplasmanda İlhan Parlak'ın attığı golle öne geçerken Malatya Adem Büyük ile beraberliği sağladı.

                    YİĞİDO ANTEP'İ TEK GOLLE GEÇTİ
                    Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Sivasspor deplasmanda Gaziantep'i 1-0 yendi. Yiğido böylece ligde 5. sırada yükselmeyi başardı. Zorlu mücadelenin 29. dakikasında sahneye çıkan Max Gradel, Sivasspor'a galibiyeti getirdi.
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                    Memura-emekliye çifte zam çıktı
                    Haberler Spor Galatasaray finale yükseldi (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)