Galatasaray finale yükseldi (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Galatasaray, Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off maçında Nesibe Aydın'ı 70-58 mağlup etti. Seriyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip finale yükseldi.
FENER'DE İKİ AYRILIK
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Nicholas Hoag ve Graham Vigrass ile yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada iki oyuncuya da teşekkür edildi.
TRİPİC İLE YOLLAR AYRILDI
Göztepe, Norveçli forvet oyuncusu Zlatko Tripic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Tripic, sarı-kırmızılı formayla 4 gol kaydederken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.