Galatasaray finale yükseldi (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

SALİH UÇAN SAVAŞ ÇIKARDI

Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan transferin gözde ismi oldu... Yıldız futbolcunun menajeri Ömer Koray Uzun, "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Salih ile ilgileniyor" açıklamasını yaptı. Ayrıca yurt dışından da iki kulübün Salih Uçan'a teklif yaptığı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre Şampiyonlar Ligi ve Sergen Yalçın faktörü nedeniyle genç yıldız Beşiktaş'a daha sıcak bakıyor. Ancak taraflar arasında kesin bir anlaşma sağlanamadı. Salih'in dünkü Kasımpaşa maçında elmacık kemiği kırıldı.