Manchester City PSG maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi M. City PSG canlı izleme yolları!

KİM NASIL TUR ATLAR?

PSG'nin 2-1 kazanması halinde maç uzayacak. Fransızlar'ın 2-0 ve her türlü gollü iki farklı kazanması, ayrıca 3-2, 4-3 ve 5-4 gibi galibiyetler de deplasman golü kuralı sebebiyle PSG'yi finale çıkaracak.

City'ye 1-0'lık mağlubiyet ve PSG'ye yarayacak sonuçların tam aksi ise İstanbul'daki finalde boy göstermek için yetecek. Finalin diğer ayağında Real Madrid, İspanya'da 1-1 berabere kaldığı Chelsea ile kozlarını rövanşta yarın yine aynı saatte İngiltere'de paylaşacak.