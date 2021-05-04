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    • 04.05.2021 21:39
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    maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi M. City PSG canlı izleme yolları!

    maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımların belli olacağı yarı final eşleşmelerinin ikinci maçları tamamlanıyor. Fransa'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Manchester City final için bir adım önde. Peki hangi kanalda? yolları nelerdir?

    takvim.com.tr
    Manchester City PSG maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi M. City PSG canlı izleme yolları!

    Manchester City PSG maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Finale yükselecek ilk takımın belli olacağı karşılaşmada Manchester City ile PSG rövanş maçında karşılaşıyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı İngiliz ekibi 2-1 kazanmıştı. Manchester City PSG canlı izleme yolları da futbol severler tarafından sorgulanıyor. Manchester City PSG maçı hangi kanalda? İşte yanıtı!

    MANCHESTER CİTY PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

    Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City - PSG maçını Björn Kuipers yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak dev maç beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

    KİM NASIL TUR ATLAR?

    PSG'nin 2-1 kazanması halinde maç uzayacak. Fransızlar'ın 2-0 ve her türlü gollü iki farklı kazanması, ayrıca 3-2, 4-3 ve 5-4 gibi galibiyetler de deplasman golü kuralı sebebiyle PSG'yi finale çıkaracak.

    City'ye 1-0'lık mağlubiyet ve PSG'ye yarayacak sonuçların tam aksi ise İstanbul'daki finalde boy göstermek için yetecek. Finalin diğer ayağında Real Madrid, İspanya'da 1-1 berabere kaldığı Chelsea ile kozlarını rövanşta yarın yine aynı saatte İngiltere'de paylaşacak.

        EKSİKLER NELER?

        Manchester City menajeri Pep Guardiola genç futbolcu Eric Garica dışında ekskileri olmadığını söyledi.

        Paris Saint-Germain'de ise sakatlığı bulunan Kylian Mbappe'nin oynayıp oynayacağı belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcu son antrenmanda takımla çalışamadı.

        Pochettino maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada "Mbappe'nin durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdilik bireysel olarak antrenman yapacak. Sonrasında takıma katılıp katılamayacağını göreceğiz. Bir günümüz kaldı. Hâlâ bir karar vermedik." ifadelerini kullandı.

        Konuk takımda sakatlığı bulunan Juan Bernat ve kırmızı kart cezalısı Idrissa Gueye forma giyemeyecek.
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        Haberler Spor Manchester City PSG maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi M. City PSG canlı izleme yolları!