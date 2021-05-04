Manchester City PSG maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi M. City PSG canlı izleme yolları!

Manchester City PSG maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Finale yükselecek ilk takımın belli olacağı karşılaşmada Manchester City ile PSG rövanş maçında karşılaşıyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı İngiliz ekibi 2-1 kazanmıştı. Manchester City PSG canlı izleme yolları da futbol severler tarafından sorgulanıyor. Manchester City PSG maçı hangi kanalda? İşte yanıtı!
MANCHESTER CİTY PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City - PSG maçını Björn Kuipers yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak dev maç beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
KİM NASIL TUR ATLAR?
PSG'nin 2-1 kazanması halinde maç uzayacak. Fransızlar'ın 2-0 ve her türlü gollü iki farklı kazanması, ayrıca 3-2, 4-3 ve 5-4 gibi galibiyetler de deplasman golü kuralı sebebiyle PSG'yi finale çıkaracak.
City'ye 1-0'lık mağlubiyet ve PSG'ye yarayacak sonuçların tam aksi ise İstanbul'daki finalde boy göstermek için yetecek. Finalin diğer ayağında Real Madrid, İspanya'da 1-1 berabere kaldığı Chelsea ile kozlarını rövanşta yarın yine aynı saatte İngiltere'de paylaşacak.