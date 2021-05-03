Açıkçası bugün daha net bir oyun vardı. İlk yarıda en fazla pas yaptığımız maç. İkinci yarıda oyunu domine etmeye çalıştılar. Tabii oyunun anlayışının oyuncu tercihleriyle beraber birleşimiyle... Oyuncu tercihlerinden sonra kendi başka bir oyuna geçiyor bu oyun.

Onun tamamlamasını yapmam gerekiyor. Benim de burada kendime bir eleştirim olsun. Onun tamamlamasını yapabileceğimi düşünüyorum. Önümüzde 3 önemli maç var. Hem oyunu inşa etme hem de oyunu kazanma…

En azından futbolun içinden gelmiş herkes beni anlayacaktır. Kolay değil. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İç sahada üst üste 4. maçı kazandık. Enerji, onların isteği ve arzusu için hepsine çok teşekkür ediyorum.