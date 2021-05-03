Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Sosa, Pelkas, Valencia'dan geldi. Erzurumspor'un golü ise Özgür'den geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.
Belözoğlu şunları söyledi:
Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi yaptık neresini kötü yaptık, nerede iyi oynadık nerede kötü oynadık bunlara sizle yaptığım röportajlarda değinmeye çalışıyorum kendi bilgimce.
"TEK KELİMEYLE MÜKEMMEL"
Bugün oyun başlangıcı, takımın iştahı, her türlü psikolojik ortama rağmen, pandemiye rağmen tek kelimeyle mükemmel diyebilirim. Hemen hemen herkes aynı düşüncededir. Fakat baktığınızda rakipler farklı kazanıyor, onların bile gol beklentisi 2.80, 2.90'larda bugün bizim gol beklentimiz net bir şekilde 5'e yakın, 4.90'larda. 25 şut var. Gol dışında 15 net pozisyon var. 50 kere ceza sahasına girmişiz.