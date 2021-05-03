Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.05.2021 23:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 00:12
    ABONE OL

    Teknik Direktörü 'ndan şampiyonluk yorumu: İnanıyorum ki sonu da iyi olacak

    Süper Lig'in 39. haftasında sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Belözoğlu, "Mücadeleye devam edeceğiz ben ve arkadaşlarım. 16-17 Mayıs’a kadar bu iş sonuna kadar inşallah devam edecek. Sonu da inanıyorum iyi olacak." ifadelerini kullandı.

    Belözoğlu iddialı konuştu!

    Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Sosa, Pelkas, Valencia'dan geldi. Erzurumspor'un golü ise Özgür'den geldi.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Belözoğlu şunları söyledi:
    Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi yaptık neresini kötü yaptık, nerede iyi oynadık nerede kötü oynadık bunlara sizle yaptığım röportajlarda değinmeye çalışıyorum kendi bilgimce.

    "TEK KELİMEYLE MÜKEMMEL"
    Bugün oyun başlangıcı, takımın iştahı, her türlü psikolojik ortama rağmen, pandemiye rağmen tek kelimeyle mükemmel diyebilirim. Hemen hemen herkes aynı düşüncededir. Fakat baktığınızda rakipler farklı kazanıyor, onların bile gol beklentisi 2.80, 2.90'larda bugün bizim gol beklentimiz net bir şekilde 5'e yakın, 4.90'larda. 25 şut var. Gol dışında 15 net pozisyon var. 50 kere ceza sahasına girmişiz.

        "DOĞRULARI YANLIŞLARI AÇIK BİR ŞEKİLDE KENDİ İÇİMİZDE PAYLAŞACAĞIZ"
        Erzurumspor saygı duyduğumuz bir ekip. Onlar da Yılmaz hocayla beraber bir çıkış yakaladılar, bir şeyler yapmaya çalışan bir takım ama biz 50 kere giriyorsak Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek. Bu gerçek. Benim futbola bakışımda bu böyle. Bunları değerlendiriyoruz. Bir oyun oynamak, gerçekten onu inşa etmek kolay değil. Oyunu inşa ederken kazanmak da çok değerli. Bunu yaptıkları için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün herkes elinden geldiğince mücadele ediyor. Doğruları yanlışları açık bir şekilde kendi içimizde kalan kısmıyla paylaşacağız. Sizle konuşmamız gereken kısmı da sizle paylaşacağız.

        "SONU DA İNANIYORUM İYİ OLACAK"
        Ben olabildiğince herkese transparan olmaya çalışıyorum. Bugünkü oyun skorla birleştiğinde özellikle ilk yarıda çok memnun edici. İkinci yarıda yine çok net pozisyonlar var ama rakibe 15 net pozisyona girmemize rağmen 4 çok net pozisyon verdik. Bunlar bizim adımıza olumsuz görüntülerdi. Kazanmak güzel, yolumuza devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz ben ve arkadaşlarım. 16-17 Mayıs'a kadar bu iş sonuna kadar inşallah devam edecek. Sonu da inanıyorum iyi olacak.

        Açıkçası bugün daha net bir oyun vardı. İlk yarıda en fazla pas yaptığımız maç. İkinci yarıda oyunu domine etmeye çalıştılar. Tabii oyunun anlayışının oyuncu tercihleriyle beraber birleşimiyle... Oyuncu tercihlerinden sonra kendi başka bir oyuna geçiyor bu oyun.

        Onun tamamlamasını yapmam gerekiyor. Benim de burada kendime bir eleştirim olsun. Onun tamamlamasını yapabileceğimi düşünüyorum. Önümüzde 3 önemli maç var. Hem oyunu inşa etme hem de oyunu kazanma…

        En azından futbolun içinden gelmiş herkes beni anlayacaktır. Kolay değil. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İç sahada üst üste 4. maçı kazandık. Enerji, onların isteği ve arzusu için hepsine çok teşekkür ediyorum.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Feci kaza! 2 kişi yanarak hayatını kaybetti
        Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk yorumu: İnanıyorum ki sonu da iyi olacak