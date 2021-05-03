Manchester United taraftarı stadı bastı | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Manchester United taraftarı, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu takımları arasında yer alan takımlarını ve kulüp sahibi Glazer ailesini protesto etti. Old Trafford Stadı'nı basan taraftarlar yüzünden Manchester United-Liverpool maçı ileri bir tarihe ertelendi.
INTER JUVENTUS'UN SALTANATINI YIKTI!
İtalya Ligi'nde, Atalanta'nın Sassuolo ile 1-1 berabere kalmasıyla birlikte İnter, 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
Milano ekibi, 9 yıllık Juventus saltanatını da yıktı.
AJAX ŞAMPİYON!
Hollanda Ligi'nde Ajax mutlu sona ulaştı... Ajax, Emmen'i 4-0'lık skorla yenerek Eredivisie'de bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızı- Beyazlılar Hollanda Ligi'nde 35. kez şampiyonluk yaşadı.
GOL DÜELLOSU GÖZTEPE'NİN
Süper Lig'de büyük çekişmeye sahne olan maç Göztepe'nin... İzmir ekibi deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti ve 3 maç sonra kazandı. Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyet gollerini Esiti, Jahovic ve Atınç kaydetti. Ev sahibi Antalyaspor'un golleri ise Fredy (pen.) ve Podolski'den geldi.
DENİZLİSPOR KÜME DÜŞTÜ
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Denizlispor, 3 hafta kala küme düşen ilk takım oldu. Karadeniz ekibi Samudio'nun golüyle kazandı. 2009-10 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor, 2019-20'de Süper Lig'e dönmüştü. 2 sezon mücadele eden Ege temsilcisi gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.
KONYASPOR FARKA KOŞTU
Konyaspor evinde Karagümrük'ü 5-1 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. 6 maç sonra kazanan Yeşil- Beyazlılar'da galibiyet gollerini Ahmet Çalık, Cikalleshi (2), Bytyqi ve Shengelia attı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan İstanbul temsilcisi Karagümrük'ün tek golünü ise Jeremain Lens kaydetti.
LİGDE 4 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 4 maç daha oynanacak. 16.00'da Kasımpaşa-Alanya, Başakşehir-Ankaragücü, Yeni Malatya- Kayseri maçları var. 20.30'da ise Gaziantep FK ile Sivas karşı karşıya gelecek.
CEDİ OSMAN YETMEDİ
NBA'de Cleveland forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 124-107 kaybettikleri Miami Heat maçında 15 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaptı. Miami'de ise Kendrick Nunn 22 sayı attı
OSAKA'DAN ERKEN VEDA
Tek kadınlar dünya 2 numarası Naomi Osaka, Madrid Açık'ta Karolina Muchova'ya 2-1 yenilerek, 2. turda elendi. Karolina Muchova, setleri 6-4, 3-6 ve 6-1'lik sonuçlarla kazandı.
INTER JUVENTUS'UN SALTANATINI YIKTI!
İtalya Ligi'nde, Atalanta'nın Sassuolo ile 1-1 berabere kalmasıyla birlikte İnter, 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
Milano ekibi, 9 yıllık Juventus saltanatını da yıktı.
AJAX ŞAMPİYON!
Hollanda Ligi'nde Ajax mutlu sona ulaştı... Ajax, Emmen'i 4-0'lık skorla yenerek Eredivisie'de bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızı- Beyazlılar Hollanda Ligi'nde 35. kez şampiyonluk yaşadı.
GOL DÜELLOSU GÖZTEPE'NİN
Süper Lig'de büyük çekişmeye sahne olan maç Göztepe'nin... İzmir ekibi deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti ve 3 maç sonra kazandı. Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyet gollerini Esiti, Jahovic ve Atınç kaydetti. Ev sahibi Antalyaspor'un golleri ise Fredy (pen.) ve Podolski'den geldi.
DENİZLİSPOR KÜME DÜŞTÜ
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Denizlispor, 3 hafta kala küme düşen ilk takım oldu. Karadeniz ekibi Samudio'nun golüyle kazandı. 2009-10 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor, 2019-20'de Süper Lig'e dönmüştü. 2 sezon mücadele eden Ege temsilcisi gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.
KONYASPOR FARKA KOŞTU
Konyaspor evinde Karagümrük'ü 5-1 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. 6 maç sonra kazanan Yeşil- Beyazlılar'da galibiyet gollerini Ahmet Çalık, Cikalleshi (2), Bytyqi ve Shengelia attı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan İstanbul temsilcisi Karagümrük'ün tek golünü ise Jeremain Lens kaydetti.
LİGDE 4 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 4 maç daha oynanacak. 16.00'da Kasımpaşa-Alanya, Başakşehir-Ankaragücü, Yeni Malatya- Kayseri maçları var. 20.30'da ise Gaziantep FK ile Sivas karşı karşıya gelecek.
CEDİ OSMAN YETMEDİ
NBA'de Cleveland forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 124-107 kaybettikleri Miami Heat maçında 15 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaptı. Miami'de ise Kendrick Nunn 22 sayı attı
OSAKA'DAN ERKEN VEDA
Tek kadınlar dünya 2 numarası Naomi Osaka, Madrid Açık'ta Karolina Muchova'ya 2-1 yenilerek, 2. turda elendi. Karolina Muchova, setleri 6-4, 3-6 ve 6-1'lik sonuçlarla kazandı.