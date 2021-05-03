Golleri ve asistleriyle sezona damgasını vuran Ghezzal'ın transfer sürecini menajeri Hakan Korkmaz anlattı.
Korkmaz, "Ghezzal'ı ilk Sergen hocaya izlettik. 2-3 dakika sonra videoyu kapattı ve 'Ben bu oyuncuyu bedeli ne olursa olsun istiyorum' dedi. Ghezzal'i getirmemiz için transferde son günün olması imkanları kısıtladı. Gece 23:55'te uçağı vardı. Eğer o uçağa bindiremeseydik, şu anda Türkiye'de olamayacaktı." ifadesini kullandı.
Korkmaz, "Ghezzal'ı ilk Sergen hocaya izlettik. 2-3 dakika sonra videoyu kapattı ve 'Ben bu oyuncuyu bedeli ne olursa olsun istiyorum' dedi. Ghezzal'i getirmemiz için transferde son günün olması imkanları kısıtladı. Gece 23:55'te uçağı vardı. Eğer o uçağa bindiremeseydik, şu anda Türkiye'de olamayacaktı." ifadesini kullandı.