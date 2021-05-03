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    'nin transfer listesindeki Marega’dan kötü haber!

    ’nin peşinde olduğu için ekiplerinden Al Hilal devreye girdi. Al Hilal, Marega'ya 3 yıl için 20 milyon Euro teklif etti.

    Marega’dan kötü haber!
    Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında yer alan için son derece ciddi bir talip ortaya çıktı. basını, yıldız futbolcunun ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya vardığını iddia etti.

    30 yaşındaki golcü, yeni takımıyla dolgun bir sözleşmeye imza atacak. Portekiz basınından Record'un haberine göre yıldız oyuncu, Al Hilal'den 3 yılda 20 milyon Euro kazanacak.
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