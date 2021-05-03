Beşiktaş krizleri tek tek aştı şampiyonluğa kanat açtı!

Evinde Hatayspor'u 7-0 yenen Beşiktaş artık şampiyonluk için gün sayıyor... Siyah-Beyazlılar bu sezon yaşadığı tüm zorluklara rağmen engelleri tek tek aşmayı başardı. Sezon başında önce Şampiyonlar Ligi, ardından Avrupa Ligi'nden elenen Kartal eleştiri oklarının hedefi oldu.
YILDIZLAR SON DAKİKA GELDİ
Ardından transfer krizi patlak verdi. Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi'nin arası açıldı. Ghezzal, Aboubakar, Rosier ve Josef gibi isimler transferin bitimine kısa bir süre kala takıma katıldı.
KONYASPOR'DAN 4 GOL YEDİ
Lige de çok kötü başlayan Beşiktaş 8. haftada zirvenin 7 puan gerisinde kaldı. 4-1'lik Konya ve 3-1'lik Gaziantep yenilgileri sonrası Sergen Yalçın tartışılmaya başlandı.
BAŞAKŞEHİR'LE BAŞLADI!
Kadrosu rakiplerine göre çok dar olan Beşiktaş yeri geldi stopersiz, yeri geldi forvetsiz kaldı. Fakat Siyah- Beyazlılar yılmadı. Başakşehir maçıyla şampiyonluk yürüyüşü başladı.