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    Beşiktaş krizleri tek tek aştı şampiyonluğa kanat açtı!

    Sezon başı ve ’ne havlu attı. Transferler bitmeyince yönetim ve arasında kriz çıktı. 8. haftada zirvenin 7 puan gerisinde kaldı. Yeri geldi oynatacak stoper, yeri geldi forvet bulamadı. Ara transferde rakipleri gibi şov yapamadı. Ancak tüm zorlukları geride bırakıp şampiyonluğa dev bir adım attı.

    Krizleri tek tek aştı şampiyonluğa kanat açtı
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    Evinde Hatayspor'u 7-0 yenen Beşiktaş artık şampiyonluk için gün sayıyor... Siyah-Beyazlılar bu sezon yaşadığı tüm zorluklara rağmen engelleri tek tek aşmayı başardı. Sezon başında önce Şampiyonlar Ligi, ardından Avrupa Ligi'nden elenen Kartal eleştiri oklarının hedefi oldu.



    YILDIZLAR SON DAKİKA GELDİ
    Ardından transfer krizi patlak verdi. Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi'nin arası açıldı. Ghezzal, Aboubakar, Rosier ve Josef gibi isimler transferin bitimine kısa bir süre kala takıma katıldı.

    KONYASPOR'DAN 4 GOL YEDİ
    Lige de çok kötü başlayan Beşiktaş 8. haftada zirvenin 7 puan gerisinde kaldı. 4-1'lik Konya ve 3-1'lik Gaziantep yenilgileri sonrası Sergen Yalçın tartışılmaya başlandı.



    BAŞAKŞEHİR'LE BAŞLADI!
    Kadrosu rakiplerine göre çok dar olan Beşiktaş yeri geldi stopersiz, yeri geldi forvetsiz kaldı. Fakat Siyah- Beyazlılar yılmadı. Başakşehir maçıyla şampiyonluk yürüyüşü başladı.



        SADECE CENK TOSUN ALINDI
        Ara transferde Fener ve Cimbom şov yaparken Kartal sadece Cenk Tosun'u aldı. Tüm bunlara rağmen Sergen Yalçın ve futbolcular adeta savaşarak şampiyonluğa kanat açtı.



        YALÇIN'LA ZİRVEDE
        Sergen Yalçın'ın ilk maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana ligde en fazla galibiyet alan (35), gol atan (115), puan toplayan (113) ve en yüksek averaj yakalayan (+63) takım Beşiktaş oldu.




        KARTAL'IN TEK RAKİBİ BAYERN
        Beşiktaş 85 golle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci kulüp konumunda. Zirvede 86 golle Bayern Münih bulunuyor.

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