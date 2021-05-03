Beşiktaş krizleri tek tek aştı şampiyonluğa kanat açtı!





YILDIZLAR SON DAKİKA GELDİ

Ardından transfer krizi patlak verdi. Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi'nin arası açıldı. Ghezzal, Aboubakar, Rosier ve Josef gibi isimler transferin bitimine kısa bir süre kala takıma katıldı.



KONYASPOR'DAN 4 GOL YEDİ

Lige de çok kötü başlayan Beşiktaş 8. haftada zirvenin 7 puan gerisinde kaldı. 4-1'lik Konya ve 3-1'lik Gaziantep yenilgileri sonrası Sergen Yalçın tartışılmaya başlandı.