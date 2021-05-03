Süper Lig'de konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 7 gol atarak mağlup eden lider Beşiktaş mutlu sona çok yaklaştı. Siyah-beyazlıların bir futbol mucizesi gerçekleşmezse şampiyonluk ipini göğüslemesi bekleniyor.
Kartal sezonu zirvede tamamladığı takdirde direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Ancak Avrupa'nın 1 numaralı kupasına grup aşamasından bu şekilde bir katılımı sağlaması için, bu sezonun kalanındaki Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl sonuçlar alınacağı da belirleyici olacak.
DİREKT KATILIM OLMAYABİLİR
Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da oynanacak finalinde hangi takımın kupayı kaldıracağı ve bu takımın, ülkesinin liginde sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağı, Beşiktaş'ın Devler Ligi'ne direkt katılıp katılmayacağını belirleyecek.
ÖN ELEME OYNAMAK ZORUNDA KALACAK