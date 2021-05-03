Kartal sezonu zirvede tamamladığı takdirde direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Ancak Avrupa'nın 1 numaralı kupasına grup aşamasından bu şekilde bir katılımı sağlaması için, bu sezonun kalanındaki Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl sonuçlar alınacağı da belirleyici olacak.

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