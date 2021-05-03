Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.05.2021 15:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2021 15:55
    ABONE OL

    CANLI | Yeni Malatya - maçı

    Süper Lig'in 39'uncu haftasının en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Yeni Malatya evinde 'u konuk ediyor. İki takım da kazanarak düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Arda Kardeşlerin düdük çaldığı karşılaşma saat 16.00'da başladı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Yeni Malatyaspor - Kayserispor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Yeni Malatya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Hafez, Chabake, Semih Kaya, Ahmed İldiz, Zeki Yavru, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Fofana, Tetteh
    Kayserispor: Doğan, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Kvrzic, Sabovic, P. Henrique, Attamah, Lennon, Avramovski, İlhan

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İtikaf provokasyonunda istenmeyen görüntüler
    Haberler Spor CANLI | Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı canlı anlatım izle