Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Hafez, Chabake, Semih Kaya, Ahmed İldiz, Zeki Yavru, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Fofana, Tetteh

Kayserispor: Doğan, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Kvrzic, Sabovic, P. Henrique, Attamah, Lennon, Avramovski, İlhan