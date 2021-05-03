Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Haddadi, Luckassen, Sadiku, Drinkwater, Tarkan Serbest, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Moubandje, Caulker, Tayfur Bingöl, Siopis, Efkan, Salih Uçan, Berkan, Efecan Karaca, A. Bareiro