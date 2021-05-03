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    • Spor
    • 03.05.2021 15:55
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    • 03.05.2021 15:55
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    CANLI | - maçı izle

    Süper Lig'in 39. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren , evinde 'u ağırlıyor. Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maç saat 16.00'da başladı. Karşılaşmanın ını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Kasımpaşa - Alanyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Alanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Kasımpaşa - Alanyaspor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak. Maçın ını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Haddadi, Luckassen, Sadiku, Drinkwater, Tarkan Serbest, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin
    Alanyaspor: Marafona, Fatih, Moubandje, Caulker, Tayfur Bingöl, Siopis, Efkan, Salih Uçan, Berkan, Efecan Karaca, A. Bareiro

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