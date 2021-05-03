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    • Spor
    • 03.05.2021 15:56
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    • 03.05.2021 15:56
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    Süper Lig'in 39. haftası nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Küme düşmeme mücadelesi veren geçtiğimiz yılın şampiyonu , evinde 'nü ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çaldı. Maçın ını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Başakşehir - Ankaragücü

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Başakşehir - Ankaragücü maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00'da beIN ts 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın ını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
    Başakşehir: Volkan, Bolingoli, Duarte, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali, Mehmet Topal, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Chadli
    Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Kulusic, T. Pinto, Atila Turan, Kitsiou, Saba, Lukasik, Alper Potuk, Endri, Paintsil

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