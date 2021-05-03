Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Başakşehir ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Ankaragücü maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Bolingoli, Duarte, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali, Mehmet Topal, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Chadli

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Kulusic, T. Pinto, Atila Turan, Kitsiou, Saba, Lukasik, Alper Potuk, Endri, Paintsil