Süper Lig'de 39. haftada bugün Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak... Maç saat 16.00'da. Program: 16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük, 16.00 Antalyaspor-Göztepe.
F.BAHÇE-ANADOLU EFES
ING Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşacak. Ataşehir'deki mücadele saat 15.15'te başlayacak. Efes 29 maçta 27 galibiyetle ilk sırada.
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Crystal Palace'ı 2-0 yendi. Manchester United bugün Liverpool'a kaybederse City 7. şampiyonluğunu ilan edecek.