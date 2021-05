İRFAN DÖNÜYOR MESUT YİNE 11'DE

Fenerbahçe'nin teknik patronu Emre Belözoğlu Erzurumspor karşısında kırmızı kart gören Gökhan Gönül dışında kadroyu bozmayacak. Sarı kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci de ilk 11'e dönecek. Ozan Tufan Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin yokluğunda sağ bekte oynayacak. Emre Belözoğlu'nun orta alanın sağında oynattığı İrfan Can Kahveci de orta sahada 10 numarada oynayacak. Orta saha kurgusu Sosa, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'den oluşacak. Mesut Özil de yine sağ kanatta maça başlayacak.