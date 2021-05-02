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    Lig’de Denizli- ile karşılaşacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Lig’de 39. haftada bugün Denizlispor ile spor karşılaşacak... Maç saat 16.00’da. Program: 16.00 Konyaspor-k, 16.00 Antalyaspor-Göztepe.

    Denizli-Çaykur Rize

    Süper Lig'de 39. haftada bugün Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak... Maç saat 16.00'da. Program: 16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük, 16.00 Antalyaspor-Göztepe.

    F.BAHÇE-ANADOLU EFES
    ING Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşacak. Ataşehir'deki mücadele saat 15.15'te başlayacak. Efes 29 maçta 27 galibiyetle ilk sırada.

    CİTY GERİ SAYIMDA!
    İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Crystal Palace'ı 2-0 yendi. Manchester United bugün Liverpool'a kaybederse City 7. şampiyonluğunu ilan edecek.

        ASLAN ÇALIŞTI SONRA DA UÇTU!
        Galatasaray Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı. Cimbom, sonrasında ise G.Birliği maçı için Başkent'e uçtu. Sarı-Kırmızılı kafilede Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Christian Luyindama ile Valentine Ozornwafor gibi isimler kadroda yer almadı.

        İRFAN DÖNÜYOR MESUT YİNE 11'DE
        Fenerbahçe'nin         teknik patronu Emre Belözoğlu Erzurumspor karşısında kırmızı kart gören Gökhan Gönül dışında kadroyu bozmayacak. Sarı kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci de ilk 11'e dönecek. Ozan Tufan Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin yokluğunda sağ bekte oynayacak. Emre Belözoğlu'nun orta alanın sağında oynattığı İrfan Can Kahveci de orta sahada 10 numarada oynayacak. Orta saha kurgusu Sosa, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'den oluşacak. Mesut Özil de yine sağ kanatta maça başlayacak.

        SAMANDIRA'DA 1.5 SAAT MESAİ
        Fenerbahçe, Erzurum maçı hazırlıklarını 1.5 saatlik idmanla sürdürdü. Son çalışma bugün.

            ALLAHYAR'IN TALİPLERİ ARTTI
            Dinamo Kiev'in ardından bir diğer Ukrayna ekibi Shakhtar da Allahyar'a talip oldu. Fenerbahçe Allahyar'dan ciddi kar elde edebililir.

            VAKIFBANK AVRUPA İKİNCİSİ
            Vakıfbank             Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Carraro Imoco'yu 3-2 yenildi. 146 dakika süren maçın setleri 22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12 sonuçlandı. İtalyan ekibi ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

            BURAK VE ZEKİ ATTI LİLLE ZİRVEYİ BIRAKMADI
            Fransa Ligi'nde Lille evinde Nice'i 2-0 yenerek bitime 3 hafta kala PSG'nin önünde 1 puanla liderliğini sürdürdü. Lille'in gollerini 13. dakikada Burak Yılmaz ve 55'te Zeki Çelik attı. Yusuf Yazıcı ikinci yarıda Burak Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Nice'te Lotomba 48'de kırmızı kart gördü.

                HAFTANIN MVP'Sİ WİLL CLYBURN OLDU
                CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu seçildi. 30 yaşındaki basketbolcu, F.Bahçe Beko'yu 85-68 yenerek seriyi 3-0 kazandıkları karşılaşmada 9'da 5 üçlük isabetiyle 34 sayı ve 7 ribaunt üretti.

                KOİTA'YA DETAYLI TETKİK!
                Trabzonspor'un sezonun bitimiyle birlikte kadrosuna katmayı düşündüğü Kasımpaşalı Koita'yı detaylı bir sağlık kontrolünden geçirmeyi planladığı bildirildi. Koita, sağlık kontrollerinden başarıyla geçerse kendisi ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

                AVCI BAKER'I YENİDEN İSTEDİ
                Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın dün İstanbul'da gerçekleştirilen toplantı da Lewis Baker'ın takımda kalmasını istediği öğrenildi. Avcı, Baker için, "Çok disiplinli, uyumlu ve sorumluluk sahibi bir futbolcu. Kalmasını çok isterim" ifadelerini kullandı.
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                Aşı olmayana kısıtlama yolda
                Haberler Spor Süper Lig’de Denizli-Çaykur Rize ile karşılaşacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)