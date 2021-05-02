ASLAN ÇALIŞTI SONRA DA UÇTU!

Galatasaray Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı. Cimbom, sonrasında ise G.Birliği maçı için Başkent'e uçtu. Sarı-Kırmızılı kafilede Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Christian Luyindama ile Valentine Ozornwafor gibi isimler kadroda yer almadı.