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    • Spor
    • 02.05.2021 19:53
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    • 02.05.2021 19:53
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    Çaykur Teknik Direktörü : Cenaze evinde düğün olmaz

    ’in 39. haftasında spor, Çaykur 'a ev sahipliği yaparken 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Rizespor Teknik Direktörü açıklamada bulunarak, “Bugün itibariyle düşmüş olmalarından dolayı üzüntülerimi belirtmek isterim. Cenaze evinde düğün olmaz, evet belki biz kümede kaldık” dedi.

    İHA
    Uygun'dan Denizlispor sözleri: Cenaze evinde...

    Çaykur Teknik Direktörü , 'in 39. haftasında deplasmanda spor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Bülent Uygun, daha önce 'da çalıştığını anlatarak, oyuncularının düşme konusunda psikolojik sıkıntılarının olduğunu aktardı. Uygun, "Denizli'de çalışmış olmam ve burada bu güzel insanlarla birlikte yaşadığımız geçen sezon kümede kalmasında ki yaptığım yardım sonrasında da ayrılmıştık. O yüzden de bugün itibariyle düşmüş olmalarından dolayı üzüntülerimi belirtmek isterim. Cenaze evinde düğün olmaz, evet belki biz kümede kaldık. Sezon başında baktığımızda Rizespor ile Denizlispor'un aynı göreve geldiğim günde Rizespor'un daha çok düştüğüne inanıyor, Denizlispor'un da kurtarma ümidi vardı. Ama bugün takımın üzerindeki bu mutsuzluk, düşme psikolojisi olan gerek antrenman yönüyle gerek bir psikolog gibi gerekse taktik ve sistemlerimizle üstesinden gelerek, bu yürekle futbolcu kardeşlerimle beraber başardık" dedi.

    "DENİZLİSPOR'UMUZUN HAK ETTİĞİ BU LİGE DÖNMESİ DİLEĞİYLE"

    Teknik Direktör Uygun; "O yüzden futbolcularımın başarılarından dolayı hepsini tek tek tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Başta Hasan Kartal olmak üzere yönetim kurulumuz, hep birlikte taraftarımız bir ruh olduk, bir birlik olduk, dua yaptık, hep birlikte de kenetlendik ve bugün itibariyle 45 puan alarak büyük bir çoğunluğu geçtiğimiz bu ligde çok zor olan kümede kalma işini başarmış olduk. O yüzdende Rizespor camiasına yeni sezonda daha değişik daha iyi hedefler için yeni planlama inşallah yapacağız. Denizlispor'umuzun da inşallah tez zamanda tekrar bu hak ettiği bu lige Avrupa'da destan yazdığı yıllara dönmesi dileğiyle hepsine sevgi ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Cenaze evinde düğün olmaz