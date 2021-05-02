Maçta çok daha farklı bir sonuç alabileceklerini söyleyen Terim, ''Bir hayli gol pozisyonuna girdik. Gol biraz gecikti ama devre arasına girerken gelmesi de bizim için iyi oldu. Çok daha farklı olabilirdi. 3-0 olsaydı belki daha rahat hareket edebilirdik.'' ifadelerini kullandı.

"NEDEN VERİLMEDİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Emre Akbaba'nın iptal edilen golüne sitem eden Terim, ''3. gol de neden verilmedi anlamış değilim. Düşünüyorum biraz top oynamış olsa VAR'daki onun gol olduğunu görürdü.'' dedi.