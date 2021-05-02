Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği 'ni 2-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın golleri Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba'dan geldi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmaya ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Maçta çok daha farklı bir sonuç alabileceklerini söyleyen Terim, ''Bir hayli gol pozisyonuna girdik. Gol biraz gecikti ama devre arasına girerken gelmesi de bizim için iyi oldu. Çok daha farklı olabilirdi. 3-0 olsaydı belki daha rahat hareket edebilirdik.'' ifadelerini kullandı.
"NEDEN VERİLMEDİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"
Emre Akbaba'nın iptal edilen golüne sitem eden Terim, ''3. gol de neden verilmedi anlamış değilim. Düşünüyorum biraz top oynamış olsa VAR'daki onun gol olduğunu görürdü.'' dedi.
"VAZGEÇMEME GİBİ BİR HUYUMUZ VAR"
Önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçının önemine de değinen tecrübeli futbol adamı, ''Bizim vazgeçmeme gibi bir huyumuz var. Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net üzerinde fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Aksi takdirde yüzde 1 dahi ümidin kalmayacağı bir maç olacak. Kazanma halinde olay ümit olarak öbür haftalara sarkabilir.'' ifadelerini kullandı.