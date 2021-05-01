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    sakat de 'ya kırmızı kart gördü! 'de sağ bek krizi

    'de savunmanın sağında ciddi kriz yaşanıyor. 'nin arka adalesinde 2. derce yırtık tespit edilmesinin ardından takım kaptanı de deplasmanında direkt kırmızı kart gördü. Alanya maçının 2. yarısını sağ bek olarak oynayan , Fenerbahçe'nin 'u konuk edeceği maçta da yine savunmanın sağında görev yapacak.

    Sağ bek krizi

    Fenerbahçe'de savunmanın sağında ciddi kriz yaşanıyor.

    'nin arka adalesinde 2. derce yırtık tespit edilmesinin ardından takım kaptanı de deplasmanında direkt kırmızı kart gördü.

    Alanya maçının 2. yarısını sağ bek olarak oynayan , 'nin 'u konuk edeceği maçta da yine savunmanın sağında görev yapacak. Ancak durum böyle olunca Fenerbahçe orta sahada en formda oyuncularından birini kullanamamış olacak.

    Bu arada Nazım Sangare'nin sezonu kapatmış olma ihtimalinin de olduğu gelen haberler arasında.

    NAZIM'IN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
    Arka adalesinde 2. derce yırtık tespit edilen Nazım Sangare'nın tedavisi devam ediyor. Nazım önümüzdeki hafta sonunda saha çalışmalarına başlayacak.

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    Haberler Spor Nazım Sangare sakat Gökhan Gönül de Alanya'ya kırmızı kart gördü! Fenerbahçe'de sağ bek krizi