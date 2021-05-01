Fenerbahçe'de savunmanın sağında ciddi kriz yaşanıyor.

Nazım Sangare'nin arka adalesinde 2. derce yırtık tespit edilmesinin ardından takım kaptanı Gökhan Gönül de Alanya deplasmanında direkt kırmızı kart gördü.

Alanya maçının 2. yarısını sağ bek olarak oynayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin Erzurum'u konuk edeceği maçta da yine savunmanın sağında görev yapacak. Ancak durum böyle olunca Fenerbahçe orta sahada en formda oyuncularından birini kullanamamış olacak.

Bu arada Nazım Sangare'nin sezonu kapatmış olma ihtimalinin de olduğu gelen haberler arasında.

NAZIM'IN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Arka adalesinde 2. derce yırtık tespit edilen Nazım Sangare'nın tedavisi devam ediyor. Nazım önümüzdeki hafta sonunda saha çalışmalarına başlayacak.