Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Younes Belhanda'nın yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.
Faslı yıldızın saha zemininin kötü olması nedeniyle yönetimi hedef alan açıklamaları büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, bu açıklamaların ardından Faslı yıldızın sözleşmesini tek taraflı feshetti.
BELHANDA'YA SANSÜR!
Milliyet'in haberine göre Galatasaray Televizyonu, yönetimi eleştiren tavırları sonrası takımdan gönderilen Belhanda'ya sansür uyguladı.