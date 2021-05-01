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    • 01.05.2021 13:31
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    • 01.05.2021 13:31
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    'dan eski yıldızı 'ya sansür: Gollerini yayınlamadılar

    Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan 'da kulüp televizyonu, yönetimi eleştiren açıklamaları sonrası takımdan gönderilen Younes 'ya sansür uyguladı. Sezonun ilk yarısındaki Gençlerbirliği maçını yayınlayan Galatasaray Televizyonu, Faslı yıldızın attığı 3 golü yayınlamadı.

    Galatasaray'dan flaş Belhanda hamlesi!

    Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Younes Belhanda'nın yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.

    Faslı yıldızın saha zemininin kötü olması nedeniyle yönetimi hedef alan açıklamaları büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, bu açıklamaların ardından Faslı yıldızın sözleşmesini tek taraflı feshetti.

    BELHANDA'YA SANSÜR!
    Milliyet'in haberine göre Galatasaray Televizyonu, yönetimi eleştiren tavırları sonrası takımdan gönderilen Belhanda'ya sansür uyguladı.


        Kulüp televizyonu pazar günü Gençlerbirliği ile oynanacak mücadele öncesi yayınlanan eski maç görüntülerinden Faslı futbolcunun attığı golleri kaldırdı.

        Belhanda, bu sezon İstanbul'da oynanan ilk maçta Gençlerbirliği'ne 3 gol atmıştı.

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        Haberler Spor Galatasaray'dan eski yıldızı Belhanda'ya sansür: Gollerini yayınlamadılar