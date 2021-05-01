TFF 1. Lig puan durumu nasıl? TFF 1. Lig kalan maçlar hangileri? 1. Lig hangi kanalda?

TFF 1. LİG KALAN MAÇLAR!

İlk 3 sıradaki takımların averajla sıralandığı ligde yarınki maçların ardından Adana Demirspor ile GZT Giresunspor'un son hafta öncesinde doğrudan Süper Lig'e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor.

Normal sezonu ilk 2 sırada bitirenlerin Süper Lig vizesi alacağı, bu takımları izleyen 4 ekibin de play-off'ta mücadele edeceği ligde, play-off'tan bir takım daha Süper Lig'e yükselecek. Son 3 sıradaki ekiplerin de gelecek sezon 2. Lig'de yer alacağı ligde yarın saat 13.30'da başlayacak Eskişehirspor-Bursaspor maçı dışında 33. hafta müsabakaları bugün saat 16.00'da oynanacak.