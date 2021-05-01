TFF 1. Lig puan durumu nasıl? TFF 1. Lig kalan maçlar hangileri? 1. Lig hangi kanalda?

TFF 1. Lig puan durumu nasıl? TFF 1. Lig kalan maçlar hangileri? TFF 1. Lig maçları heyecanla bekleniyor. 1. Lig'de sezonun bitimine son iki hafta kala heyecan dorukta. Nefes kesen mücadelede ligi ilk iki sırada tamamlayan takımlar gelecek sezon Süper Lig'e yükselecek. İşte TFF 1. Lig puan durumu ve kalan maçlar!
TFF 1. LİG KALAN MAÇLAR!
İlk 3 sıradaki takımların averajla sıralandığı ligde yarınki maçların ardından Adana Demirspor ile GZT Giresunspor'un son hafta öncesinde doğrudan Süper Lig'e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor.
Normal sezonu ilk 2 sırada bitirenlerin Süper Lig vizesi alacağı, bu takımları izleyen 4 ekibin de play-off'ta mücadele edeceği ligde, play-off'tan bir takım daha Süper Lig'e yükselecek. Son 3 sıradaki ekiplerin de gelecek sezon 2. Lig'de yer alacağı ligde yarın saat 13.30'da başlayacak Eskişehirspor-Bursaspor maçı dışında 33. hafta müsabakaları bugün saat 16.00'da oynanacak.
Son 2 haftaya 64'er puan ve averajla ilk 3 sırada giren Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'dan, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor maçlarını kazanıp, Yılport Samsunspor haftayı mağlubiyetle kapatması halinde Adana ve Giresun temsilcileri adlarını Süper Lig'e yazdıracak.
Adana Demirspor'un Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk edeceği 33. haftada GZT Giresunspor, düşme hattındaki Akhisarspor'u, Yılport Samsunspor da ligden düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u konuk edecek.
Bugün oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
13.30 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor (Aktepe)
16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor (Çotanak)
16.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)