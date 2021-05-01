Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti.
Puanını 81'e çıkaran siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.
Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın geçen hafta Rize'de yaptığı konuşma akıllara geldi.
"GÖRECEĞİZ CUMARTESİ GÜNÜ" DEMİŞTİ
Rizespor maçının ardından "Biz kime karşı mücadele ediyoruz? Maç bitiyor Hatayspor hocası, bakıyorum kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşuyor. Göreceğiz Cumartesi günü ne olacağını. Konuşmakla oluyor" diyen Sergen Yalçın, Hatayspor'a meydan okumuştu.