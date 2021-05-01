



"GÖRECEĞİZ CUMARTESİ GÜNÜ" DEMİŞTİ

Rizespor maçının ardından "Biz kime karşı mücadele ediyoruz? Maç bitiyor Hatayspor hocası, bakıyorum kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşuyor. Göreceğiz Cumartesi günü ne olacağını. Konuşmakla oluyor" diyen Sergen Yalçın, Hatayspor'a meydan okumuştu.