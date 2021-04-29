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    ’yle bağlan hayata! son dakikalarda gelen dokunuşla yarışta kaldı

    karşısında çok kötü bir futbol sergileyen tam umudunu kaybetmişken sahne aldı... 87. dakikada derbisindeki golün benzeri ile Konya ağlarını sarstı. Cimbom umudunu son 4 haftaya taşıdı...

    Emre’yle bağlan hayata
    Cimbom üç puanı tek golle aldı... Sahasında 'u 1-0 yenen Sarı- Kırmızılılar maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Karşılaşma pozisyon açısından çok kısır geçti. 36. dakikada 'nun şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

    GEDSON VURDU, SEHİC ÇIKARDI
    45. dakikada Fernandes'in uzaktan etkili şutunu kaleci Sehic direk dibinden kornere çeldi. İlk yarı 0-0 sona erdi. 69. dakikada Babel sert vurdu, Sehic güçlükle kurtardı.



    AKBABA ÇOK İYİ TAKİP ETTİ
    87'de 'ın aradığı gol geldi. Babel'in etkili vuruşu Sehic'ten döndü. Pozisyonu iyi takip eden golü attı: 1-0. 90'da 'in şutu direkten döndü ve maç 1-0 bitti.

    ŞAMPİYON OLURSAK BU GOL HATIRLANIR
    Cimbom'a galibiyeti getiren Akbaba büyük bir sevinç yaşadı. Yıldız futbolcu, "Çok mutluyum. Şampiyon olursak, bu goller hep hatırlanacak. İnşallah şampiyon oluruz da bu goller hep hatırlanır" diye konuştu.

    TT STADI'NDA KÖTÜ SERi SONA ERDi
    Konyaspor karşısında çok zorlanmasına rağmen 3 puanı alan Galatasaray evindeki kötü seriye son verdi. Sarı-Kırmızılılar, 'nda 4 maç sonra kazandı.



    VAZGEÇMEMEK BİZİM ÖZELLİĞİMİZ
    Konya karşısında 87. dakikada gelen golle 3 puanı alan Galatasaray'da maç sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "3 günde 1 maç yapmak kolay değil. Herkes bunun zorluğunu yaşıyor. Belki çok üretken değildik ama kalemizde hiç pozisyon vermemek de güzel. Vazgeçmemek bizim özelliğimiz. Bu özelliğimizi gösterdiğimiz için mutluyum. Kalan 4 maçı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Golü Emre attığı için ayrı sevindim" diye konuştu.

    'YA YENİLGİ YOK!
    Cimbom, Konya önünde evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. 22 maçta maçta 18 galibiyet aldı.

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    Haberler Spor Emre’yle bağlan hayata! Galatasaray son dakikalarda gelen dokunuşla yarışta kaldı