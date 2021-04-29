Bu sonuçla birlikte Başakşehir yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 40 puana yükseldi. Erzurumspor ise 3 maç aradan sonra mağlup oldu ve 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 5'inci dakikada Cenk Ahmet'in düşürülmesinden kazanılan faulden kaynaklanan serbest atışını kullanan Emrah Başsan, topu ağlara gönderdi. 1-0.