Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 2-1 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Chadli (p) ve 84'te Gulbrandsen kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 5. dakikada Emrah Başsan'dan geldi. Ayrıca turuncu-lacivertlilerde Epureanu 18. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 40 puana yükseldi. Erzurumspor ise 3 maç aradan sonra mağlup oldu ve 37 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL! 5'inci dakikada Cenk Ahmet'in düşürülmesinden kazanılan faulden kaynaklanan serbest atışını kullanan Emrah Başsan, topu ağlara gönderdi. 1-0.