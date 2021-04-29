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    • Spor
    • 29.04.2021 15:18
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    • 29.04.2021 15:18
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    ! 'de 2021-22 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu

    haberine göre 'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu. 'den yapılan açıklamada 2021-22 sezonunun 13 Ağustos'ta başlayacağı ve 23 Mayıs 2022'de sona ereceği duyuruldu.

    Süper Lig'de 2021-22 sezonu başlangıç tarihi belli oldu

    ve 1'inci Lig'te 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Misli.com 2'nci Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. Misli.com 2'nci Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. TFF 3'üncü Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek. Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Süper Lig'de 2021-22 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu