Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor.
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Kubilay, Tetteh, Umut