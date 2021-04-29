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    • Spor
    • 29.04.2021 16:37
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    • 29.04.2021 16:37
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    CANLI | Sivas - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 38'inci haftası bugün oynanan karşılaşmalarla sona erecek. Ligin güçlü ekiplerinden Sivas evinde düşme hattından uzaklaşmak isteyen 'u ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çaldı.

    CANLI | Sivasspor - Yeni Malatyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Sivas ile kozlarını paylaşıyor.

    SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    - Yeni Malatyaspor maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode
    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Kubilay, Tetteh, Umut

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