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    • Spor
    • 28.04.2021 13:53
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    • 28.04.2021 13:53
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    SON DAKİKA! 'de flaş seyirci kararı! Finalde taraftar olacak mı?

    Son dakika haberine göre THY Avrupa Ligi () organizasyonunda Almanya Köln'de yapılacak "Dörtlü Final"in seyircisiz olarak oynanacağı açıklandı.

    Euroleague'de flaş seyirci kararı!

    THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Köln şehrinin ev sahipliği yapacağı 2020-2021 sezonu Dörtlü Finali seyircisiz oynanacak.

    Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Dörtlü Final karşılaşmalarının seyircisiz yapılmasına karar verildiği belirtildi.

    Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği ligde, play-off çeyrek final maçları 4 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

    2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 28-30 Mayıs'ta Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da düzenlenecek.

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