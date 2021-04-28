Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İngiliz basınından YorkshireLive'ın haberine göre, sarı lacivertliler İngilitere'nin bir alt ligi olan Championship'te mücadele eden Huddersfield Town'da forma giyen orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'yı transfer etmek istiyor.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Bacuna için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde hamle yapması bekleniyor.