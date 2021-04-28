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    • 28.04.2021 11:58
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    • 28.04.2021 12:40
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    İngiltere'den için flaş transfer iddiası! Gündemdeki isim

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren için, İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi. İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield Town'da forma giyen orta saha oyuncusu ile sarı-lacivertli kulübün ilgilendiği iddia edildi.

    İngiltere'den Fenerbahçe için flaş transfer iddiası

    Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    İngiliz basınından YorkshireLive'ın haberine göre, sarı lacivertliler İngilitere'nin bir alt ligi olan Championship'te mücadele eden Huddersfield Town'da forma giyen orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'yı transfer etmek istiyor.

    Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Bacuna için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde hamle yapması bekleniyor.

        RANGERS DA DEVREDE
        Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcuyla uzun süredir ilgilendiğinin belirtildiği haberde Juninho Bacuna için İskoç ekibi Glasgow Rangers'in de devrede olduğu öğrenildi. Ayrıca, Huddersfield Town'un 23 yaşındaki futbolcuyla istemesi halinde sözleşmesini bir sene daha uzatabileceği vurgulandı.

        41 MAÇTA FORMA GİYDİ
        2018 yılından beri Huddersfield Town'un kadrosunda yer alan Juninho Bacuna, İngiliz ekibiyle bu sezon ligde 41 maçta forma giydi ve 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
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        Haberler Spor İngiltere'den Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Gündemdeki isim Juninho Bacuna