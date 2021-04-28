RANGERS DA DEVREDE

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcuyla uzun süredir ilgilendiğinin belirtildiği haberde Juninho Bacuna için İskoç ekibi Glasgow Rangers'in de devrede olduğu öğrenildi. Ayrıca, Huddersfield Town'un 23 yaşındaki futbolcuyla istemesi halinde sözleşmesini bir sene daha uzatabileceği vurgulandı.