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    • Spor
    • 28.04.2021 09:28
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    • 28.04.2021 09:28
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    planı! kararını verdi

    Süper Lig'de Beşiktaş'ı takibini sürdüren , diğer yandan da önümüzdeki yılın kadrosu için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu sezon bireysel performansları ile ön plana çıkan , Altay Bayındır, Szalai gibi isimleri kadroda tutmak isteyen sarı-lacivertlilerde yönetim kararını verdi. Astronomik teklifler dışında genç yıldızları satmayacağı öğrenilen Fenerbahçe'de tek istisna Ozan Tufan olacak.

    Ozan Tufan planı! Fenerbahçe kararını verdi

    Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, diğer yandan gelecek planlaması da yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde takımdaki önemli isimler Avrupa'nın devlerinin merceği altında.

    Başta Ozan Tufan olmak üzere Altay, Szalai, Pelkas ve Mert Hakan gibi isimler de Avrupa'ya transfer yapma olasılığı hayli yüksek futbolcular olarak gösteriliyor.

    TAKIMDA TUTMAK ZOR GÖZÜKÜYOR
    Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için farklı bir strateji izlemeyi düşünüyor. "Kime teklif gelirse satalım" düşüncesinden uzak durmayı planlayan Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası oynayacak Ozan Tufan dışında talibi çıkan oyuncularını kadroda tutmak için tüm şartları zorlayacak.

        Sabah'ın haberine göre gelecek teklifler astronomik olmadığı sürece genç isimlerin takımda kalmasına yönelik her türlü hamle yapılacak. Dünya Kupası elemelerinde de yıldızı iyice parlayan Ozan'ın, yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Teknik direktör olarak da Emre Belözoğlu ile devam edilecek.
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