Galatasaray'da 3 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılarda takıma uygulunan Covid-19 testlerinde sonucu pozitif çıkan 3 oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreçlerine başlandığı duyuruldu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama

Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur