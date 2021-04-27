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    • 27.04.2021 10:07
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    • 27.04.2021 10:18
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    ! 'da koronavirüs depremi! 3 ismin testi pozitif...

    haberine göre şampiyonluk yarışını sürdüren 'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Oyuncuların izolasyon sürecinin başladığı bildirildi.

    G.Saray'da koronavirüs depremi! 3 ismin testi pozitif...

    'da 3 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Konya'u ağırlayacak sarı-kırmızılılarda takıma uygulunan Covid-19 testlerinde sonucu pozitif çıkan 3 oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreçlerine başlandığı duyuruldu.

    İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama
    Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

    Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray'da koronavirüs depremi! 3 ismin testi pozitif...