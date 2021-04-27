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    • Spor
    • 27.04.2021 09:10
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    • 27.04.2021 09:10
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    'ta gözler sakatlarda! İşte Atiba ve Larin'de son durum

    Süper Lig'de zirvede bulunan ve şampiyonluk yarışını sürdüren 'ta Çaykur Rize maçı hazırlıkları sürerken bir yandan da gözler sakatlara çevrildi. Kayserispor maçında forma giyemeyen Atiba antrenmanlara başlarken, Larin'in durumu ise bugün belli olacak.

    Beşiktaş'ta gözler sakatlarda! Atiba ve Larin'de son durum

    Siyah-Beyazlılar'da 1 günlük ara sonrasında Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıkları dün yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

    Güne ısınma koşularıyla başlayan yıldızlar, ardından pas antrenmanı, ayak tenisi, yarı sahada çift kale maç ve şut idmanıyla çalışmayı tamamladı. Sol bacak alt adale grubunda ağrı hissettiği için Kayserispor mücadelesinde forma giymeyen Atiba Hutchinson, kısa bir tedavi sonrasında sağlığına kavuştu.

    TAMAMINDA YER ALDI
    Dünkü idmanın tamamında yer alan Kanadalı futbolcu, yarın akşam Çaykur Rizespor'la oynanacak mücadelede ilk 11'deki yerine dönecek. Adale sakatlığı sebebiyle Kayseri maçında riske edilmeyen Cyle Larin de dün sahaya indi.

        Tedavisi süren tecrübeli futbolcu, fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarına başladı. Yarınki mücadele için bugün öğleden sonra Rize'ye hareket edecek Kara Kartal'da Larin'in durumu bugünkü idmanda belli olacak. Başarılı futbolcu eğer bugün takımla çalışırsa Rize kafilesine dahil edilecek.

        İDMANIN YILDIZI WELİNTON
        Sarı kart cezası sebebiyle Kara Kartal'ın Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyen Welinton, yarın akşam Çaykur Rizespor'la oynayacakları mücadelede ilk 11'deki yerine geri dönecek. Dünkü antrenmanda ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Brezilyalı savunmacı, idmanın en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.
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