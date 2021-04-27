Tedavisi süren tecrübeli futbolcu, fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarına başladı. Yarınki mücadele için bugün öğleden sonra Rize'ye hareket edecek Kara Kartal'da Larin'in durumu bugünkü idmanda belli olacak. Başarılı futbolcu eğer bugün takımla çalışırsa Rize kafilesine dahil edilecek.