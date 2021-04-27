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    • Spor
    • 27.04.2021 11:35
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    • 27.04.2021 11:35
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    'nin Alanya maçı kamp kadrosu belli oldu

    Süper Lig'de 2'nci sırada bulunan ve şampiyonluk yarışını sürdüren , 38. hafta maçında deplasmanda Alanya'un konuğu olacak. Karşılaşma için şehre giden Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

    Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

    Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü Aytemiz Alanya'a konuk olacak 'nin kamp kadrosu belli oldu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 25 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
    "Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Ertuğrul Çetin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Uzan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu