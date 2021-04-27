Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Atiba Hutchinson Rizespor maçında kadroda olacak mı?

Beşiktaş'a Kanadalı golcüsü Cyle Larin'den sevindirici haber geldi. Son haftalarda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Sergen Yalçın, farklı alternatifler üzerinde durmuştu. Sivasspor maçının son anlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cyle Larin, Kayserispor karşılaşmasında forma giyememişti. Vincent Aboubakar'ın sakatlığının devam etmesi ve Cenk Tosun'un da sezonu kapatması sonrası santrfor mevkisinde sorun yaşayan Kartal'da tüm gözler Cyle Larin'in son durumuna çevrilmişti.

KADROYA DAHİL EDİLDİ!

Bu sezon attığı gollerle takımına büyük katkı veren Cyle Larin, Rizespor maçı kadrosuna dahil edildi. Kanadalı hücum oyuncusu, kritik virajda Sergen Yalçın'ın önemli kozlarından biri olacak.

ATIBA DA KADRODA!

Beşiktaş orta sahasının en önemli isimleri arasında yer alan Atiba Hutchinson da müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcu, Rizespor kafilesine dahil edildi.

ROSIER VE NECİP CEZALI!

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları bulunan Valentin Rosier ve Necip Uysal Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu sezon 8. sarı kartını gören Rosier, cezası nedeniyle ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

Ligdeki İttifak Holding Konyaspor maçlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında sarı kart gören Necip de cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

İşte Beşiktaş'ın Rizespor maçı kamp kadrosu...