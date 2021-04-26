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    • Spor
    • 26.04.2021 23:23
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    • 26.04.2021 23:23
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    Trabzonspor’da Teknik Direktör antrenmana katılamadı!

    Trabzonspor Teknik Direktörü antrenmana çıkmadı. Avcı gribal enfeksiyona yakalandığı için maçı hazırlıklarında takımın başında yer alamazken, A takımda görevli bir idari personelin ise koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    Avcı idmana çıkmadı

    Trabzonspor Teknik Direktörü antrenmana çıkmadı.

    GRİBAL ENFEKSİYON
    Süper Lig'in 38'inci haftasında Çarşamba günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın gribal enfeksiyona yakalandığı ve bu nedenle bugün yapılan antrenmana katılmadığı öğrenildi.

    Avcı'nın serum tedavisine başlandığı öğrenildi. Öte yandan A takımda görevli bir idari personelin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Göztepe maçı için İzmir'e gidip gitmeyeceği ise yarın netlik kazanacak.

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    Haberler Spor Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı antrenmana katılamadı!