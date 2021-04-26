Fatih Terim'den sürpriz karar! Galatasaray'ı bırakıyor mu?

"Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa olsun hayat üçgenim aynı kalacak; ailem, sevdiklerim ve Galatasaray" diyen Terim, 'pozisyonu ne olursa olsun' ifadesiyle Sportif A.Ş başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ya da zaman zaman konuşulan ancak kendisinin pek sıcak bakmadığı Galatasaray başkanlığını üstlenebileceğinin sinyalini verdi.