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    • Spor
    • 26.04.2021 14:54
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    • 26.04.2021 14:57
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    'den sürpriz karar! 'ı bırakıyor mu?

    Süper Lig'de deplasmanda Antalya'u yenerek şampiyonluk yarışında pes etmeyeceğinin sinyalini veren 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör 'in geleceği konusunda bir karara varacağı belirtilirken, saha dışı bir pozisyona da yeşil ışık yakabileceği belirtildi.

    Fatih Terim'den sürpriz karar! Galatasaray'ı bırakıyor mu?

    Trabzon beraberliği sonrası taraftar gruplarının istifaya davet ettiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, konu ile ilgili düşüncesini Antalya maçının ardından dile getirirken, önemli mesajlar verdi.

    Terim, "Ben 50 yıldır ailem, sevdiklerim ve Galatasaray üçgeninde yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım" dedi. Terim, Galatasaray'a dair uzun vadeli planları olduğunu bu sözlerle dile getirirken, yeni bilgilere de ulaşıldı.

    Tecrübeli teknik adam her ne kadar sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olsa da gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaz kampı yapabilecekleri tesisleri inceleyen Fatih Terim, diğer yandan kadro planlamasını yapıyor.

        Öncelikle Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesinin 1 yıl uzatılması için yönetime rapor veren Terim, yine kiralık olarak forma giyen Halil ve Mustafa Muhammed'in bonservislerinin hemen alınmasını istedi.

        Tecrübeli teknik adam ayrıca sol bek, sağ bek, orta saha ve forvet mevkilerine yapılacak transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.

        SAHA DIŞI GÖREVLERE İLK KEZ YEŞiL IŞIK
        Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray'da teknik direktörlük dışında bir pozisyonda görev alabileceğini de ilk kez dile getirdi.

            "Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa olsun hayat üçgenim aynı kalacak; ailem, sevdiklerim ve Galatasaray" diyen Terim, 'pozisyonu ne olursa olsun' ifadesiyle Sportif A.Ş başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ya da zaman zaman konuşulan ancak kendisinin pek sıcak bakmadığı Galatasaray başkanlığını üstlenebileceğinin sinyalini verdi.

            Hürriyet'in haberine göre sadece saha içinde değil, saha dışında da sarı kırmızılı kulübe hizmet etmek isteyen Fatih Terim, Galatasaray'ın menfaatlerinin, onun ayrılmasının doğru olduğunu göstermesi halinde bunu hiç düşünmeden yapacağını da ima etti.
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