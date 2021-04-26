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    • Spor
    • 26.04.2021 13:33
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    • 26.04.2021 13:33
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    Trabzon'da şok sakatlık! Maçı tamamlayamamıştı

    Trabzon defansının en önemli isimlerinden olan Edgar'ın Karagümrük maçında yaşadığı sakatlığın ardından bordo-mavili kulüpten oyuncunun son durumuna ilişkin açıklama geldi.

    Edgar IE, Trabzon'un Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. 46. dakikada yerini Hosseini'ye bırakan 26 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu. Bordo-mavili kulüp resmi hesabından Edgar'ın sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
    Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir.

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    Haberler Spor Trabzonspor'da şok sakatlık! Maçı tamamlayamamıştı