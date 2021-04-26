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    • 26.04.2021 16:49
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    • 26.04.2021 16:49
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    uğraştı olmadı sonunda bıraktı veda etti! Dibi görünce tepesi atmış neşteri vurmuştu herkesi postalayan Acun Ilıcalı...

    'nın veda ve yeni proje açıklaması çok konuşulacak cinsten. Acun Medya'nın ve 'in sahibi Acun Ilıcalı sezon başında Hollanda ligi takımlarından 'ın başına geçmiş ve takımı satın almıştı. Acun Ilıcalı, Türk iş insanı ile kulübü yönetiyordu. İlk etapta istediği sonuçları alamayan Acun Ilıcalı ve ekibi takımda büyük bir revizyona gitmiş ve pek çok kişiyi işten çıkarmıştı. Sonrasında işler yolunda gitti. Takım bu hafta ADO Den Haag'ı 3-0 yenerek ligde kalmayı garantiledi ancak Ilıcalı veda kararı aldı. Herkes bunun nedenini merak ederken Acun Ilıcalı futbolla ilgili yeni projesini ve yeni kulübünü açıkladı

    Acun Ilıcalı uğraştı olmadı sonunda bıraktı veda etti!

    Acun Ilıcalı uğraştı olmadı sonunda bıraktı veda etti! Dibi görünce tepesi atmış neşteri vurmuştu herkesi postalayan Acun Ilıcalı... Acun Ilıcalı'dan şoke eden ayrılık kararı... Sezon başında Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'ı alan ve takımı revizelerle iyi bir yere getiren Acun Ilıcalı yaptığı son dakika açıklamasında kulüpten ayrıldığını açıkladı. Ayrılık haberi herkesi şoke ederken asıl şok Acun Ilıcalı'nın açıklamasının devamındaydı. Acun Ilıcalı bakın bu kez nereye el atıyor.

    Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Ünlü televizyon yapımcısı Ilıcalı, geçtiğimiz sezon ortak olduğu Fortuna Sittard kulübünden ayrıldığını resmen açıkladı. Acun Ilıcalı yeni satın alacağı kulübü ilk kez resmen açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın aldığı son dakika kararının tüm detayları...

    FORTUNA SITTARD'A ORTAK OLMUŞTU

    Acun Ilıcalı geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olduğunu resmen açıklamıştı. Ilıcalı, Sittard'ın maçlarını izlemek için birçok kez Hollanda'ya da gitmişti.

        GÜN İLE ANLAŞMAZLIK YAŞADI

        Son günlerde Acun Ilıcalı ile Fortuna Sittard Kulübü Başkanı Işıtan Gün arasında anlaşmazlık yaşandığı iddia edilmişti. Hollanda basını ayrılık haberinin tüm detaylarını açıkladı.

        Haberde Acun Ilıcalı'nın birçok konuda kulüple ilgili kararları kendisinin vermek istediği ve bu durumun de anlaşmazlıkları beraberinde getirdiği vurgulandı. Bu iddialardan biri de takımın başına geçecek antrenöre Acun Ilıcalı'nın karar vermek istemesi...

        ACUN ILICALI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI: BAŞKA BİR TAKIM ALMAK İSTİYORUZ

        Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard ile yollarını ayırdığını ve futbol yatırımlarına İngiltere'den bir kulüp alarak devam edeceğini açıkladı.

            ILICALI HİSSELERİNDEN VAZGEÇTİ

            Voetbal International'da yer alan haberde, Ilıcalı'nın hisselerinden vazgeçtiği iddia edildi.

            IŞITAN GÜN DE AYRILIĞI DOĞRULADI

            Işıtan Gün de yaptığı açıklamayla ayrılığı doğruladı. Gün, yaptığı açıklamada "Ayrılık gerçekleşti. Bu hoş olmayan bir şekilde değil güzel bir şekilde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

            'FİNANSAL ANLAMDA OLUMSUZ ETKİLENMEYECEĞİZ'

            Işıtan Gün, Acun Ilıcalı gibi medya devinin Fortuna Sittard gibi bir kulübün sorunlarıyla ilgilenemeyeceğini ifade etti. Gün, "Bu ayrılık kulübü finansal açıdan olumsuz etkilemeyecek. Sportif açıdan da herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Kendi ayağımızın üzerinde durabiliyoruz." açıklamasında bulundu.
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            Haberler Spor Acun Ilıcalı uğraştı olmadı sonunda bıraktı veda etti! Dibi görünce tepesi atmış neşteri vurmuştu herkesi postalayan Acun Ilıcalı...