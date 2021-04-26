Acun Ilıcalı uğraştı olmadı sonunda bıraktı veda etti! Dibi görünce tepesi atmış neşteri vurmuştu herkesi postalayan Acun Ilıcalı... Acun Ilıcalı'dan şoke eden ayrılık kararı... Sezon başında Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'ı alan ve takımı revizelerle iyi bir yere getiren Acun Ilıcalı yaptığı son dakika açıklamasında kulüpten ayrıldığını açıkladı. Ayrılık haberi herkesi şoke ederken asıl şok Acun Ilıcalı'nın açıklamasının devamındaydı. Acun Ilıcalı bakın bu kez nereye el atıyor.
Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Ünlü televizyon yapımcısı Ilıcalı, geçtiğimiz sezon ortak olduğu Fortuna Sittard kulübünden ayrıldığını resmen açıkladı. Acun Ilıcalı yeni satın alacağı kulübü ilk kez resmen açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın aldığı son dakika kararının tüm detayları...
FORTUNA SITTARD'A ORTAK OLMUŞTU
Acun Ilıcalı geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olduğunu resmen açıklamıştı. Ilıcalı, Sittard'ın maçlarını izlemek için birçok kez Hollanda'ya da gitmişti.