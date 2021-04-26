Acun Ilıcalı uğraştı olmadı sonunda bıraktı veda etti! Dibi görünce tepesi atmış neşteri vurmuştu herkesi postalayan Acun Ilıcalı... Acun Ilıcalı'dan şoke eden ayrılık kararı... Sezon başında Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'ı alan ve takımı revizelerle iyi bir yere getiren Acun Ilıcalı yaptığı son dakika açıklamasında kulüpten ayrıldığını açıkladı. Ayrılık haberi herkesi şoke ederken asıl şok Acun Ilıcalı'nın açıklamasının devamındaydı. Acun Ilıcalı bakın bu kez nereye el atıyor.